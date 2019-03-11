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    Официально: Зидан возглавил «Реал»

    Пресс-служба «Реала» объявила о назначении Зинедина Зидана на должность главного тренера клуба.

    Француз подписал соглашение сроком до июня 2022 года.

    Он работал с командой с января 2016 по май 2018 года, выиграв три кубка Лиги чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по одному разу – чемпионат и Суперкубок Испании. С французом мадридцы провели 149 матчей и одержали 104 победы, потерпев 16 поражений и 29 раз сыграв вничью.

    С июня по октябрь «Реал» возглавлял Хулен Лопетеги, позже команду принял Сантьяго Солари.

    При Солари клуб завершил выступление в Кубке Испании и Лиге чемпионов. После 27-ми туров Примеры у столичного клуба третье место в турнирной таблице.

    Зидан вернулся в «Реал». Что известно о главном камбэке весны

    О том, как «Реал» выживал без Зидана, мы рассказывали осенью в подкасте «Скинь мяч». Еще там про проблемы «МЮ» и «Баварии». Вот:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    11.03.2019 20:26
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 12 марта 2019, 08:50

      Весь мир видит как Реал идет на дно, поэтому у Переса не было другого выхода, как сделать Зидану такое предложение от которого нельзя отказаться. Деньги решают все!)

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 12 марта 2019, 01:33

      Блин моей мечте не быть Зидан в М Ю а он вернулся к уроду Пересу а сам Перес как всегда сухим из воды вышел

      2
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      Рейтинг: +187

      teodogat 12 марта 2019, 00:46

      Был непобедимым, а сейчас далеко не факт, есть конкуренты и посильнее Аякса.

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 12 марта 2019, 00:28

      А как же Жозе?!)

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 марта 2019, 23:20

      эмоции к эмоциям,бабки к бабкам,а логика у мужика то ГДЕ???

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > koli4ka 12 марта 2019, 02:19

      ну как логика. Давай подумаем вместе. Реал в нынешнем состоянии, исчерпал себя полностью. В том плане ,что нужна перестройка, и я думаю, она будет летом, и тут уже неважно какой был бы тренер.
      Все видят как реал провалился в этом сезоне, но это пока первый такой ужасный сезон реала, хотя всего не так давно, до 10ой победы в лч, реал был на таком уровне как сейчас много лет.
      Т.е где логика у Зидана? хм, она вполне адекватная. Ведь всем понятно, что зизу ушел ,из-за конфликта с пересом, но как он говорит, что из-за того, что команда себя исчерпала победив 3 лч подряд. Первый случай решается условиями Зидана. что перес не лезет и делает что решил зидан, так что первый вариант ухода исчерпан, а если второй вариант, то команда как раз нуждается в перестройке, и будут новые игроки. жадные и голодные.
      Так что не понимаю о чем вы. Если бы зидан возглавил милан . вот тут да, где логика, он тонет только. А где логика, к примеру возглавлять псж или юве, ради победы в лч только? это так к слову.
      Я лично рад больше тому, что не моура взяли, а то что взяли зидана я просто рад намного больше. Если уж и строить новый реал, то с авторитетным тренером, которого уважают нынешние игроки, те же болелы и так далее.
      И перес не дурак, ему зидан также был выгоден больше из всех в мире тренеров ныне
      1. потому что зидана любят в мадриде( а сейчас на переса бочку катят от совета директоров до обычного фана с улицы)
      2. Перес знает ,что ему нужна новая звезд, топ , замена роналду - выбор? не велик, но Зидан это козырь Переса для перехода мбаппе, не 100% что перейдет, но думаю что этот процент с приходом зидана увеличился втрое и на него будут работать в первую очередь.

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > DeStar 12 марта 2019, 08:49

      Да, все верно сказал. Для Зидана это новый вызов в родном Реале, все игроки и болелы любят Зизу. Все игроки уважают Зизу и шанс что они перейдут в новый Реал повышается. Перес далеко не дурак

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 11 марта 2019, 23:08

      Теперь начнут скупать всех, Азара, Канте, Мбаппе итд. итд. ведь без покупок Реал ноль без палочки, этот сезон тому подтверждение. Так что фаны других клубов держитесь.

      -2
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      Рейтинг: +90

      Abu Yusuf > Psih86 11 марта 2019, 23:29

      А кто без хороших трансферов не ноль?

      2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > Abu Yusuf 12 марта 2019, 00:36

      ЦСКА, БАРСА И АЯКС :)))

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Psih86 12 марта 2019, 01:16

      ага) особенно цска который обновил весь состав) барса с тратами на лавочников коута и дембеле в 250 лямов почти) суарез и прочие прочие прочие)

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > DeStar 12 марта 2019, 06:21

      Ну так ЦСКА и играл 3 года без покупок и даже умудрился с березами и игнашевичем у которых на троих 101 год дойти до 1/4 ЛЕ

      1
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      Рейтинг: -19

      khadibolotkovskiy 11 марта 2019, 22:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров.... Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано----------- http://tok.pw/sportmen

      -5
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 11 марта 2019, 22:39

      10 часов назад я читал одно, щас другое

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 марта 2019, 22:38

      Мне интересно, сколько раз Перес от..осал у агента Зидана, чтобы тот уговорил его возглавить клуб?) Там походу и оргии с мулатками были и бассейны с шампанским и чёрная икорка сыпалась рекой))

      3
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      Рейтинг: +20

      Ткачук Юрий 11 марта 2019, 21:55

      Зидан, есть пословица:В одну и ту же реку дважды не войти.Успехов на прежнем поприще!

      7
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