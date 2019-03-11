Официально: Зидан возглавил «Реал»

Пресс-служба «Реала» объявила о назначении Зинедина Зидана на должность главного тренера клуба.

Француз подписал соглашение сроком до июня 2022 года.

Он работал с командой с января 2016 по май 2018 года, выиграв три кубка Лиги чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по одному разу – чемпионат и Суперкубок Испании. С французом мадридцы провели 149 матчей и одержали 104 победы, потерпев 16 поражений и 29 раз сыграв вничью.

С июня по октябрь «Реал» возглавлял Хулен Лопетеги, позже команду принял Сантьяго Солари.

При Солари клуб завершил выступление в Кубке Испании и Лиге чемпионов. После 27-ми туров Примеры у столичного клуба третье место в турнирной таблице.

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О том, как «Реал» выживал без Зидана, мы рассказывали осенью в подкасте «Скинь мяч». Еще там про проблемы «МЮ» и «Баварии». Вот:

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