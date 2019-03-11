РПЛ. «Урал» сыграл вничью в Грозном благодаря автоголу Мохаммади

Встреча 19-го тура чемпионата России «Ахмат» – «Урал» завершилась со счетом 1:1.

На 38-й минуте защитник хозяев Милад Мохаммади отправил мяч в свои ворота. На 55-й нападающий грозненцев Беким Балай реализовал пенальти.

Команда Рашида Рахимова набрала 24 очка и осталась на девятом месте в турнирной таблице. У футболистов Дмитрия Парфенова теперь 23 очка, но по-прежнему 11-я позиция.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мохаммади, 38 (в свои ворота); 1:1 – Балай, 55 (с пенальти).

«Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мусалов, Мохаммади, Иванов (Митришев, 83), Швец, Раванелли (Бериша, 57), Исмаэл (Мбенг, 89), Шиманьски, Балай.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир (Араторе, 76), Погребняк (Панюков, 62).

Предупреждения: Городов, 90+1; Бериша, 71 – Эль Кабир, 55.

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