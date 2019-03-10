Азмун отличился за «Зенит» в четвертом матче подряд

Сегодня проходит встреча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уфой».

На 30-й минуте отличился нападающий петербуржцев Сердар Азмун. Иранец забил гол за «Зенит» в четвертой игре подряд.

Ранее футболист поразил ворота «Фенербахче» (дважды) и «Вильярреала» в Лиге Европы и «Урала» в Премьер-лиге.

Это пятый матч форварда за петербургскую команду. Он забил во всех встречах, в которых выходил в стартовом составе.

Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» этой зимой за 12 миллионов евро.