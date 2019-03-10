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    Азмун отличился за «Зенит» в четвертом матче подряд

    Сегодня проходит встреча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уфой».

    На 30-й минуте отличился нападающий петербуржцев Сердар Азмун. Иранец забил гол за «Зенит» в четвертой игре подряд.

    Ранее футболист поразил ворота «Фенербахче» (дважды) и «Вильярреала» в Лиге Европы и «Урала» в Премьер-лиге.

    Это пятый матч форварда за петербургскую команду. Он забил во всех встречах, в которых выходил в стартовом составе.

    • Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» этой зимой за 12 миллионов евро.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2019 17:09
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 11 марта 2019, 10:41

      Забивает в борьбе - это здорово, а вот один на один не может. И похоже это тенденция.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 22:30

      Хорошее приобретение Зенита. Азмуна очень трудно остановить.

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero 10 марта 2019, 21:14

      Азмун молодца!
      так и продолжать.

      12
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 10 марта 2019, 20:08

      Урвали у татар лучшего нааапода ПЛ , и теперь рвутся в чемпы, но от такого чемпства будет блеск с рубиновым отливом...

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > anjaneri 10 марта 2019, 20:30

      Да сколько уже таких "лучших" из разных клубов в Зенитушку перешло?) Пальцев на руках и ногах не хватит, чтоб пересчитать. Из Рубина только Рязанцев, Бухаров, Азмун...

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero > 10 марта 2019, 21:13

      кто-то схемы осваивания денег отработал, на трансферах

      12
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 10 марта 2019, 20:01

      красава!!! нужен еще такой же нападающий - и все будет в ажуре!

      1
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri > andrej-lucevich 10 марта 2019, 20:10

      Хорош транжирить народное бабло... Вам мало Дзюбби и Азмуна??? Ещё Кокорин вот-вот вором в законе крестится

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > anjaneri 10 марта 2019, 21:00

      завидуй молча,не культурно хайло открывать про народное)

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero > anjaneri 10 марта 2019, 21:14

      Дзюба это беда , а не игрок

      12
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 10 марта 2019, 19:26

      Азмунчик молодчик, работает как лошадь на всех доступных ему участках поля, быстро бежит, хорошо ставит корпус, высоко прыгает, - и конечно забивает! Но вот только почему-то реализует моменты где забить тяжелее, а где проще мажет. Это наверное те моменты, про которые Дзюба потом говорит ему в раздевалке: на этом месте должен быть я! А Сердар отвечает: шевелись активнее - будешь. Но так как Артем не понимает по ирански, то и в игре с Уфой все опять пошло как всегда.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2019, 19:25

      Классный гол.

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 10 марта 2019, 18:39

      Скоростей нет, пешком идут перепасовываясь. Дзюба только мячи теряет. Повезло Семаку с Азмуном-иначе бы наверно уже выгнали..

      6
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      Рейтинг: +67330

      portero > Рубинище 10 марта 2019, 21:12

      пока Дзюба будет выходить на поле, в Зените ничего хорошего не будет

      11
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 10 марта 2019, 18:23

      Все таки Семак не умеет мотивировать команду, и физика в плачевном состоянии, один Азмун старается, а он больше технарь, а остальные ходят пешком.

      8
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      Рейтинг: +67330

      portero > FRZZ 10 марта 2019, 21:47

      такое впечатление , что они вместе не тренируются, а тренер не Семак , кто-то другой рулит.

      13
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      Рейтинг: +563

      Damir07 10 марта 2019, 17:51

      Зачем вам диб.... кокорин который ничего не забивает когда играет а сейчас посадили вот платите в три раза меньше забивает каждый день вот игрок

      4
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      Рейтинг: +67330

      portero > Damir07 10 марта 2019, 21:11

      отлично играет , головой кокорин так не умеет

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