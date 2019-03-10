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    La Stampa: Зидан в Турине провел переговоры с «Ювентусом»

    По информации La Stampa, бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан последние несколько дней находится в Турине, где провел переговоры с «Ювентусом».

    Сообщается, что француз не встречался напрямую с президентом бело-черных Андреа Аньелли, но вполне мог пообщаться с представителями туринцев.

    Источник: Football Italia

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    10.03.2019 13:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 марта 2019, 20:17

      на понижение пошел значит зизу !

      -1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 10 марта 2019, 22:08

      успокойся уже, ну не пойдет он в барсу после реала, ну никак

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > dinar7777dinar 11 марта 2019, 10:12

      После Реала что было бы повышением ?

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 10 марта 2019, 18:29

      Не плохо бы Радиолу в Ювентус. Посмотреть, как у него с Роналду получится.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > richi 10 марта 2019, 20:21

      да никак ! потому что гвардиола не тренирует автобусы !

      0
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > dinar7777dinar 11 марта 2019, 02:25

      Т.е. Гвардиола не способен перестроить команду?

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > АИН-27 11 марта 2019, 09:20

      т.е. ювентус не топ для гвардиолы !

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > dinar7777dinar 11 марта 2019, 10:12

      Вас то он знатно кинул.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ItalianFootball 11 марта 2019, 11:48

      кто гвардиола барсу кинул? )))) с барсой он взял все что можно ! в том числе 2 лч и золотой требл ЧТО ЮВЕНТУСУ ТОЛЬКО СНИТЬСЯ!

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > dinar7777dinar 11 марта 2019, 13:58

      "гвардиола не тренирует автобусы" - твоя фраза или у вас там коллектив за одним аккаунтом?

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 10 марта 2019, 14:32

      Правильно, сначала обстановку узнать,кто чем дышит,кто чем занимается, какие условия работы, будет ли подработки, можно ли тут что нибудь заработать,у него есть талант, посмотрим что он найдет, если не кряк-кряк-пи-пи-пи

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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 10 марта 2019, 14:05

      Для карьеры тренера ювентус для зидана идеален. Конкурентов нет минимум чемпионства и кубки в италии собирать будет. Как впрочем и псж.

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      Рейтинг: +1819

      gor77 10 марта 2019, 14:00

      В этой небольшой статье газеты ещё упоминается "Челси" и ПСЖ.

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