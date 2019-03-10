La Stampa: Зидан в Турине провел переговоры с «Ювентусом»

По информации La Stampa, бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан последние несколько дней находится в Турине, где провел переговоры с «Ювентусом».

Сообщается, что француз не встречался напрямую с президентом бело-черных Андреа Аньелли, но вполне мог пообщаться с представителями туринцев.