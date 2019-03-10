La Stampa: Зидан в Турине провел переговоры с «Ювентусом»

на понижение пошел значит зизу !
По информации La Stampa, бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан последние несколько дней находится в Турине, где провел переговоры с «Ювентусом».
Сообщается, что француз не встречался напрямую с президентом бело-черных Андреа Аньелли, но вполне мог пообщаться с представителями туринцев.
- Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет клуб летом.
- По информации СМИ, кроме Зидана, туринский клуб рассматривает кандидатуру Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити».
- Зидан выступал за «Ювентус» с 1996-го по 2001 год.