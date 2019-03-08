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    Журналист Луиджи Гуэльпа: «Гвардиола уже достиг устного соглашения с «Ювентусом»

    Итальянский журналист Луиджи Гуэльпа в эфире Radio CRC Napoli рассказал о переговорах между главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой и «Ювентусом».

    «Я узнал, что Гвардиола уже достиг устного соглашения с «Ювентусом» на следующие четыре года. Это [сказал] тот же человек, что рассказал мне о переходе Роналду в «Ювентус», – цитирует журналиста ilBiancoNero.

    Позже Гуэльпа написал в своем фейсбуке, что другие источники подтвердили ему информацию о переговорах. Согласно этим данным, Гвардиола встречался с руководством «Ювентуса» на прошлой неделе.

    Журналист считает, что возможный уход из «Сити» может быть связан с расследованием УЕФА. Союз подозревает манчестерский клуб в нарушении финансового фэйр-плей.

    Источник: Фейсбук Луиджи Гуэльпы

    Луиджи Гуэльпа работает в итальянской газете II Giornale. Согласно данным statista в 2017 году тираж газеты составлял более 730 тысяч экземпляров. В твиттере II Gironale более 460 тысяч подписчиков, в фейсбуке – более 600 тысяч. 

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    08.03.2019 21:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 18:54

      Трудно в это поверить.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2019, 09:21

      Занятная история. Поживём - увидим.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 марта 2019, 09:19

      Возможно, Пеп решил пройтись по всем пяти топовым чемпионатам Европы и быть первым кто во всех тамошних чемпионатах побеждал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 9 марта 2019, 05:25

      Гвардиола брал Испанию и Англию пусть попробует Италию.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 марта 2019, 05:00

      Ох, нелегкая это работа -- Из болота тащить бегемота!
      Это я про Ювентус высказался. Старая сеньора старовата уже, лучшие её годы позади. Давненько уже она не брала призов в Европе. Ни Роналду, ни Гвардиолы не хватит, чтоб снова Юве быть в первых рядах чемпионов.
      На фига Гвардиоле этот геморрой сдался?

      0
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 8 марта 2019, 22:11

      ну это возможно если мс выиграет лч этого года. тогда да, ради покорения еще одного из топ5 чемпионатов, гвардиола может поехать в турин. а вообще сити сам же не спит, вряд ли они допустят ухода гвардиолы. а ффп вряд ли затронет мс, скорее всего они как псж откупятся от уефа прост

      2
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      Рейтинг: +2403

      SarJr > FENIX-SL 8 марта 2019, 22:54

      да это понятно что не выиграет, поэтому смешна эта статья, а не предположение, что гвардиола уйдет)))

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > FENIX-SL 9 марта 2019, 09:21

      не так смешно, как Реал или ПСЖ

      3
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 8 марта 2019, 21:48

      что за жесть? зачем? у него с сити все толко начинается

      5
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 марта 2019, 21:48

      Серия А после АПЛ это шаг назад, и скорее всего, даже не один. И с какого перепугу Гвардиоле оставлять МС с мощным трансферным бюджетом ради старой синьоры? Я бы поверил в это, если бы Пеп полностью исчерпал себя в АПЛ и лет бы ему было под 70. Так что нет, опять утка

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 марта 2019, 21:30

      Это летнее ТО будет громким как никогда на мой взгляд.

      4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 8 марта 2019, 21:29

      Для Гвардиолы это шаг назад. Не потому, что с «Юве» что-то не так, а потому, что в Серии А сейчас особо нет конкуренции. В «Баварии» мы уже увидели, что без неё он очень быстро скисает.

      3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Freyk 8 марта 2019, 21:46

      если его возьмут, то уж точно не для серии А

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Dizayner 8 марта 2019, 22:04

      Да это понятно, но когда ты 90% матчей проводишь в чемпионате, очень легко пропустить какие-то важные проблемы, которые всплывут в ЛЧ.

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