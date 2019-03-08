Журналист Луиджи Гуэльпа: «Гвардиола уже достиг устного соглашения с «Ювентусом»

Итальянский журналист Луиджи Гуэльпа в эфире Radio CRC Napoli рассказал о переговорах между главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой и «Ювентусом».

«Я узнал, что Гвардиола уже достиг устного соглашения с «Ювентусом» на следующие четыре года. Это [сказал] тот же человек, что рассказал мне о переходе Роналду в «Ювентус», – цитирует журналиста ilBiancoNero.

Позже Гуэльпа написал в своем фейсбуке, что другие источники подтвердили ему информацию о переговорах. Согласно этим данным, Гвардиола встречался с руководством «Ювентуса» на прошлой неделе.

Журналист считает, что возможный уход из «Сити» может быть связан с расследованием УЕФА. Союз подозревает манчестерский клуб в нарушении финансового фэйр-плей.