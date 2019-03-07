УЕФА начал расследование в отношении «Манчестер Сити». Клуб подозревают в нарушении финансового фэйр-плей

Палата УЕФА по финансовому контролю начала расследование в отношении «Манчестер Сити». Клуб подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Ранее публиковалась информация о махинациях англичан со спонсорскими контрактами, что создавало ложные сведения о доходах клуба из Манчестера. Сколько продлится расследование УЕФА, не сообщается.