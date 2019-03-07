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    УЕФА начал расследование в отношении «Манчестер Сити». Клуб подозревают в нарушении финансового фэйр-плей

    Палата УЕФА по финансовому контролю начала расследование в отношении «Манчестер Сити». Клуб подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей.

    Ранее публиковалась информация о махинациях англичан со спонсорскими контрактами, что создавало ложные сведения о доходах клуба из Манчестера. Сколько продлится расследование УЕФА, не сообщается.

    • «Манчестер Сити» – действующий чемпион АПЛ.
    • Команда лидирует и в текущем сезоне чемпионата Англии.
    • «Сити» обладает самым дорогим составом в АПЛ (1,14 миллиарда евро).

    Источник: УЕФА

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    07.03.2019 22:12
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 8 марта 2019, 01:19

      Как начнут, так и закончат

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 > ALEX ML 8 марта 2019, 09:30

      сори минус нажал вместо лайка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 7 марта 2019, 22:19

      Давно пора за два арабских мешка взяться как следует.

      2
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