УЕФА начал расследование в отношении «Манчестер Сити». Клуб подозревают в нарушении финансового фэйр-плей

Как начнут, так и закончат
Палата УЕФА по финансовому контролю начала расследование в отношении «Манчестер Сити». Клуб подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей.
Ранее публиковалась информация о махинациях англичан со спонсорскими контрактами, что создавало ложные сведения о доходах клуба из Манчестера. Сколько продлится расследование УЕФА, не сообщается.
- «Манчестер Сити» – действующий чемпион АПЛ.
- Команда лидирует и в текущем сезоне чемпионата Англии.
- «Сити» обладает самым дорогим составом в АПЛ (1,14 миллиарда евро).