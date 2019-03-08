Сульшер: «Я заключил договор с «МЮ» до конца июня, контракт с «Мольде» был расторгнут»

Ждём полноценного контракта и воспитание новых птенцов:)
Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», рассказал о ситуации со своим контрактом.
- Сульшер был главным тренером «Мольде» до прихода в «МЮ».
- Генеральный директор норвежского клуба сказал, что Сульшер заключил контракт с «Мольде» до 2021 года и вернется в команду после окончания текущего сезона.
- Таким образом, у Сульшера должно быть два действующих контракта.
- Когда тренера попросили прояснить ситуацию, он сказал, что «не совсем уверен в том, как это работает» и что он планирует вернуться в «Мольде».
«У вас не может быть два контракта, если вы тренер. Контракт с «Мольде» был расторгнут, и я заключил договор с «МЮ» до конца июня.
Мне нравится тренировать этих парней, мне нравится работать здесь. Как я уже говорил много раз, я просто делаю все возможное каждый день. Потом, когда и если нужно будет принять решение, мы все узнаем», – сказал Сульшер.
- «МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
- На этой неделе команда прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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