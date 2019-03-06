Сульшер: «Планирую вернуться в «Мольде»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», рассказал о ситуации со своим контрактом в подкасте Fotbalklubben. Разговор цитирует Sky Sports.

Сульшер был главным тренером «Мольде» до прихода в «МЮ».

Норвежский клуб отпустил тренера в Англию до конца текущего сезона.

По словам гендиректора норвежского клуба, Сульшер заключил контракт с «Мольде» до 2021 года и вернется в команду после окончания текущего сезона.

По информации Sky Sports, тренер может иметь только один действующий контракт.

«Я не совсем уверен в том, как это работает. Я думаю, что контракт истек и что теперь у меня есть только контракт с «МЮ». Может, для этого [возвращения в «Мольде»] нужен еще один контракт».

Сульшера спросили, почему в его твиттере написано, что он «тренер Мольде».

«Посмотрим, что здесь написано… Нет, «тренер «Мольде» – это не то, чем я сейчас занимаюсь. Но планирую вернуться туда».