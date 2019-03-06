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    Сульшер: «Планирую вернуться в «Мольде»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», рассказал о ситуации со своим контрактом в подкасте Fotbalklubben. Разговор цитирует Sky Sports.

    • Сульшер был главным тренером «Мольде» до прихода в «МЮ».
    • Норвежский клуб отпустил тренера в Англию до конца текущего сезона.
    • По словам гендиректора норвежского клуба, Сульшер заключил контракт с «Мольде» до 2021 года и вернется в команду после окончания текущего сезона.
    • По информации Sky Sports, тренер может иметь только один действующий контракт.

    «Я не совсем уверен в том, как это работает. Я думаю, что контракт истек и что теперь у меня есть только контракт с «МЮ». Может, для этого [возвращения в «Мольде»] нужен еще один контракт».

    Сульшера спросили, почему в его твиттере написано, что он «тренер Мольде».

    «Посмотрим, что здесь написано… Нет, «тренер «Мольде» – это не то, чем я сейчас занимаюсь. Но планирую вернуться туда».

    • По информации ESPN, «МЮ» хочет назначить Сульшера постоянным главным тренером клуба.
    • Команда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
    • Сегодня «МЮ» сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Sky Sports

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    06.03.2019 20:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 13:22

      Не говорил бы уж таких глупостей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      MU868686 6 марта 2019, 21:28

      Ты останешься, Убийца с лицом младенца,это твой клуб, ты должен вернуть ему величие, САФ тебе в помощь

      4
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    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 6 марта 2019, 21:25

      Какой Сульшер хороший дядечка! Он тренирует игроков, в этом его жизнь и срал он на контракты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 марта 2019, 21:18

      походу он и сам не знает что да как там

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 6 марта 2019, 20:35

      Я планирую вернуться в Мордор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 6 марта 2019, 20:31

      После М.Ю..., даже в качестве И.О .,возвращение в Мёльде- шаг назад.. Брехня..)))

      2
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      Рейтинг: +223

      Cupota > Sedoi_Goblin 6 марта 2019, 21:26

      Ему и в АПЛ команда найдется.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > Cupota 6 марта 2019, 22:12

      Не спорю,найдется... Но захочет ли он сам..??

      1
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