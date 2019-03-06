Гендиректор «Мольде»: «Сульшер пробудет в «МЮ» до лета, а потом он планирует вернуться к нам»

Теперь не дождетесь.
Генеральный директор «Мольде» Ойстейн Неерланд заявил, что ждет возвращения в клуб главного тренера Уле-Гуннара Сульшера по окончании сезона.
В декабре норвежец возглавил «Манчестер Юнайтед», заключив контракт до конца сезона.
«Накануне рождества мы заключили новое трехлетнее соглашение с Уле-Гуннаром, до конца сезона 2021 года.
После этого он временно занял пост тренера в «Манчестер Юнайтед». Это работа, которая продлится до лета.
Сейчас Уле-Гуннар работает в «МЮ» и планирует вернуться в «Мольде» после окончания сезона», – сказал Неерланд.
- Под руководством Сульшера «Юнайтед» после 29-ти туров занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
- В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда дома проиграла «ПСЖ» со счетом 0:2.