Гендиректор «Мольде»: «Сульшер пробудет в «МЮ» до лета, а потом он планирует вернуться к нам»

Генеральный директор «Мольде» Ойстейн Неерланд заявил, что ждет возвращения в клуб главного тренера Уле-Гуннара Сульшера по окончании сезона.

В декабре норвежец возглавил «Манчестер Юнайтед», заключив контракт до конца сезона.

«Накануне рождества мы заключили новое трехлетнее соглашение с Уле-Гуннаром, до конца сезона 2021 года.

После этого он временно занял пост тренера в «Манчестер Юнайтед». Это работа, которая продлится до лета.

Сейчас Уле-Гуннар работает в «МЮ» и планирует вернуться в «Мольде» после окончания сезона», – сказал Неерланд.