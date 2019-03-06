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    Гендиректор «Мольде»: «Сульшер пробудет в «МЮ» до лета, а потом он планирует вернуться к нам»

    Генеральный директор «Мольде» Ойстейн Неерланд заявил, что ждет возвращения в клуб главного тренера Уле-Гуннара Сульшера по окончании сезона.

    В декабре норвежец возглавил «Манчестер Юнайтед», заключив контракт до конца сезона.

    «Накануне рождества мы заключили новое трехлетнее соглашение с Уле-Гуннаром, до конца сезона 2021 года.

    После этого он временно занял пост тренера в «Манчестер Юнайтед». Это работа, которая продлится до лета.

    Сейчас Уле-Гуннар работает в «МЮ» и планирует вернуться в «Мольде» после окончания сезона», – сказал Неерланд.

    • Под руководством Сульшера «Юнайтед» после 29-ти туров занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
    • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда дома проиграла «ПСЖ» со счетом 0:2.

    Источник: Goal

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    06.03.2019 17:05
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 12:53

      Теперь не дождетесь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 6 марта 2019, 19:36

      наивный)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 17:46

      Это типа Сульшер в МЮ в командировке от Мольде...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 6 марта 2019, 20:15

      Если МЮ по каким-то причинам не назначит Сульшера, то думаю, что ему сделают предложение другие клубы АПЛ.

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 6 марта 2019, 20:25

      Безусловно, для него предпочтительней и престижней работать в МЮ, всё таки родной клуб. Но, если не предложат, то от других предложений он не будет отказываться, а постарается показать и доказать боссам МЮ, что зря они в нём сомневались.

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 марта 2019, 17:28

      При нынешних результатах долго у вас точно не пробудет! Даже если МЮ его вернет...

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