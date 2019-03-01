Уле-Гуннар Сульшер может стать постоянным главным тренером «Манчестер Юнайтед». По информации ESPN, руководство клуба не рассматривает другие кандидатуры.

Ранее сообщалось, что клубу нужен опытный тренер. В команду собирались пригласить Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») или Массимилиано Аллегри («Ювентус»). Результаты, которые показала команда при Сульшере, убедили руководство, что он может стать постоянным тренером. Сейчас он занимает пост исполняющего обязанности.