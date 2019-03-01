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    ESPN: Сульшер – единственный кандидат на пост главного тренера «МЮ»

    Уле-Гуннар Сульшер может стать постоянным главным тренером «Манчестер Юнайтед». По информации ESPN, руководство клуба не рассматривает другие кандидатуры.

    Ранее сообщалось, что клубу нужен опытный тренер. В команду собирались пригласить Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») или Массимилиано Аллегри («Ювентус»). Результаты, которые показала команда при Сульшере, убедили руководство, что он может стать постоянным тренером. Сейчас он занимает пост исполняющего обязанности.

    • Сульшер возглавил «МЮ» в декабре 2018 года.
    • Под его руководством команда сыграла в 15 матчах: 12 побед, две ничьи и одно поражение.

    Источник: ESPN

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    01.03.2019 01:16
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 1 марта 2019, 22:03

      удачи Сульшеру!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 1 марта 2019, 14:34

      При всем уважении к Сульшеру и остальным строго Сэр Зинедин Зидан

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > BARCLAYS_APL 1 марта 2019, 22:04

      там вроде писали сам Зидан не хочет.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 13:07

      Было бы глупо сейчас менять Сульшера.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 1 марта 2019, 07:37

      безальтернативен как ВВП )

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > ivan-football-fan 1 марта 2019, 22:09

      у Сульшера тоже еще неизвестно как дальше пойдет, соперники из лидеров ...

      9
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 марта 2019, 07:23

      Судя по результатам - шанс дать стоит и посмотрим что из этого получится. Но уж сколько раз было примеров, когда предсезонку и начало сезона проводил один тренер, а по ходу сезона его сменял другой и добивался неплохих результатов. А потом со следующего сезона новый тренер проводил межсезонку сам и после этого сезон у команды не ладился!

      4
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Lester84 1 марта 2019, 09:06

      Садырин дважды принимал разные команды ,после Морозова и приводил их к чемпионству,а затем проваливался.Пока Сульшер играет на багаже Моуриньо,но очевидно что и сам не дилетант.Мольде его Зенит конкретно возил.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 > александр п 1 марта 2019, 16:06

      Садырин - это уже очень давно было. Яркие примеры недавних лет - ДиМаттео в Челси, Газзаев в Динамо Киев после Семина, Каррера после Аленичева в Спартаке, Силкин в Динамо, Шалимов после Кононова в Краснодаре, Билялетдинов в Рубине.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Lester84 1 марта 2019, 16:13

      Ну там разовые случаи,а здесь система.Билялетдинов ничего не выиграл,но его команда играла очень зрелищно.Что про Бердыевский Рубин не скажешь ,ни до не после.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      батя86 1 марта 2019, 05:11

      кто бы сомневался!парень знает всё "кухню" в МЮ!уж 2 рекорда,как тренер,побил!был хорош как игрок,теперь удачи ему как тренеру!!!!

      7
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      Рейтинг: +67330

      portero > батя86 1 марта 2019, 22:11

      Удачи ему пожелаем , симпатичный мужик , надеюсь и команда за него попашет по максимуму.

      9
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 1 марта 2019, 01:51

      Странно, что ещё не назначили. Заслужил железобетонно.

      7
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Черкизовский Кот 1 марта 2019, 04:56

      они думают,что эта удача и не хотят спугнуть раньше времени)

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Черкизовский Кот 1 марта 2019, 05:52

      матч с ПСЖ был провальным, так что не железобетон, и в топ-4 по итогам сезона нужно ещё войти. куда спешить, изначально Сульшеру давали время до лета. вот по итогам сезона и сделаем выводы.

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Cules2013 1 марта 2019, 07:32

      то что мю разбалансирован и за пределами топ 4 - вина жозе....

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Черкизовский Кот 1 марта 2019, 09:02

      Ничего странного ,речь идёт о больших деньгах,да и куда спешить.

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