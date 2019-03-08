Моуринью: «Без помощи VAR Скомина мог бы и не назначить пенальти в ворота «ПСЖ»

Бывший тренер «Порту», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выступление этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Португальский клуб по сумме двух встреч обыграл «Рому» (1:2, 3:1 д.в.), мадридцы вылетели из турнира, уступив «Аяксу» (2:1, 1:4), а «МЮ» прошел «ПСЖ» (0:2, 3:1).

– «Аякс» в гостях сенсационно разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Вас удивил этот результат?

– Сложно было предсказать подобное. «Реал» – очень сильная команда, победитель трeх последних розыгрышей Лиги чемпионов. «Аякс» – это очень молодой коллектив, который демонстрирует яркую игру, но не обладает должным опытом, чтобы соперничать с топ-клубами. Два года назад я встречался с голландцами в финале Лиги Европы, и тогда они показались мне талантливыми, но неискушeнными.

– Результат первого матча предполагал подобное развитие событий в ответной встрече?

– Дома «Аякс» смотрелся очень здорово, но допустил несколько ошибок, за которые был наказан. «Реал» взял верх, и казалось, что вторая встреча пройдeт в том же ключе. Но на деле оказалось иначе.

– Что стало причиной фиаско «Реала»?

– В преддверии матча сливочные находились в сложном положении. Они дважды проиграли «Барселоне», испытывали серьeзное давление и усталость, ведь провели три встречи за неделю. В отличие от них, амстердамцы не играли в выходные и были свежее. К сожалению, топ-чемпионаты не могут позволить себе сделать подобную паузу. В первые минуты футболисты «Реала» могли решить исход противостояния, но мяч после их ударов дважды попал в штангу. Это лишило их уверенности и помогло их соперникам поверить в себя.

– Казалось, что игроки «Аякса» абсолютно не волновались в таком ответственном матче?

– Главная заслуга Эрика тен Хага в том, что он раскрепостил своих игроков. Они поверили, что им нечего терять. «Реал» же испытывал чрезмерное давление.

– Что сыграло ключевую роль в победе «Аякса» над «Реалом»?

– Думаю, Душан Тадич создал много проблем для королевского клуба. Он исполнял роль ложной девятки и отвлекал на себя внимание центральных защитников «Реала», что, в свою очередь, развязывало руки крайним форвардам «Аякса» – Давиду Нересу и Хакиму Зиешу, которые и стали авторами двух первых голов.

– После игры главный тренер «Реала» Сантьяго Солари говорил, что матч мог сложиться по-другому, если бы его подопечным повезло забить в первом тайме. Согласны?

– Да. Если бы мяч после удара Рафаэля Варана оказался в сетке, то «Реал» взял бы контроль над игрой, а «Аяксу» пришлось бы ещe больше раскрываться. Но всe это не может бросить тень на игру амстердамцев, которые провели потрясающий матч и в нужный момент сумели надавить на каждую из болевых точек соперника.

– На следующий день «Манчестер Юнайтед» сотворил ещe одну сенсацию, взяв верх над «ПСЖ» в гостях. При этом победный мяч манкунианцы забили с пенальти на 94-й минуте. На ваш взгляд, арбитр встречи Дамир Скомина правильно указал на точку?

– Думаю, пенальти был назначен верно. Без просмотра повтора судья мог принять и другое решение, но система VAR пришла на помощь. В этом году УЕФА пошeл на серьeзные изменения, внедрив систему видеопомощи. В этот процесс было вовлечено много людей, включая президента союза Александера Чеферина и главу судейского корпуса Роберто Розетти. Раньше в сложных ситуациях судьям приходилось полагаться исключительно на себя, сейчас же им помогают высокие технологии. Думаю, в этот раз арбитры досконально всe обсудили и в итоге вынесли верный вердикт.

– Идея внедрения VAR подвергалась серьeзной критике, ввиду того что судьям придeтся тратить много времени на просмотр видеоповтора. В этом матче рассмотрение эпизода заняло около пяти минут. Как вы относитесь к подобным издержкам?

– Необходимо привыкнуть к этому. Было бы здорово, если бы это занимало меньше времени. Но если в итоге принято верное решение, значит, ожидание того стоило.

– Весьма неожиданно исполнять пенальти вызвался Маркус Рэшфорд. Для вас это стало сюрпризом?

– Безусловно, он молодой футболист, но уже обладает богатым опытом. На чемпионате мира в России он испытывал подобное давление, когда исполнял пенальти в матче с командой Колумбии. На кону стоял выход в полуфинал, а англичане до этого момента ни разу не брали верх в серии послематчевых ударов с 11-ти метров. Он защищает цвета «Манчестер Юнайтед» на протяжении двух последних лет, выступает в одном из сильнейших первенств Европы, а также является довольно хладнокровным игроком.

– В концовке матча «Порту» – «Рома» так же был назначен спорный пенальти. Арбитр Чунейт Чакир правильно рассудил, указав на точку в эпизоде с падением Отавио?

– Абсолютно верное решение. Чистейший пенальти. Алессандро Флоренци придержал своего оппонента за футболку, тем самым помешав ему пробить. В динамике судье было очень тяжело рассмотреть момент нарушения правил, так как его обзору мешали другие футболисты. Без помощи системы VAR он мог допустить ошибку.

– В отличие от своих соперников, «Тоттенхэм» не испытал проблем в 1/8 финала Лиги чемпионов и уверенно разобрался с дортмундской «Боруссией». Можно ли назвать английский клуб одним из главных фаворитов турнира?

– Все четвертьфиналисты будут иметь равные шансы на успех. Двое записных фаворитов в лице «Реала» и «ПСЖ» уже покинули турнир, через неделю состав неудачников пополнят «Ливерпуль» или «Бавария». Не исключено, что «Тоттенхэм» может пройти далеко, но нельзя забывать об «Аяксе» и «Порту», которые вполне способны сотворить сенсацию в Лиге чемпионов и как минимум дойти до финала.

– Кого бы вы назвали главными героями недели в Лиге чемпионов?

– Изначально я склонялся к кандидатуре Тадича, который потрясающе сыграл с «Реалом». Но затем решил отметить двух главных тренеров – Эрика тен Хага и Уле-Гуннара Сульшера. «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» показали отличные результаты, за что стоит поблагодарить их наставников. Прежде всего хотел отметить тактическую подготовку и командный дух амстердамцев, а также веру в себя и храбрость «красных дьяволов».