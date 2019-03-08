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    Президент «Зенита» Медведев: «Поедем в Испанию не доигрывать, а бороться»

    Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался после поражения клуба от «Вильярреала» (1:3) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

    «Результат говорит сам за себя, свои возможности мы не использовали, а соперник реализовал практически все свои моменты. Конечно, переход от обороны к атаке не удался, уступили в движении, не смогли активно прессинговать несколькими игроками, хотя моменты у нас были. Команда поедет в Испанию не доигрывать 1/8 финала, а бороться», – заявил Медведев.

    • Ответную встречу «Зенит» и «Вильярреал» проведут в Испании на стадионе «Керамика» 14 марта.
    • Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.
    • В предыдущей стадии Лиги Европы «Зенит» одолел турецкий «Фенербахче», а «Вильярреал» оказался сильнее лиссабонского «Спортинга».

    Источник: ТАСС

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    08.03.2019 07:48
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 11:35

      Трудно сказать ,пройдет ли Зенит Вильярреал , но три мяча забивать придется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 8 марта 2019, 11:55

      Как любой российский чиновник, Медведев умеет разговаривать лозунгами.
      Только нынче россияне чиновникам не верят.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 8 марта 2019, 11:48

      Такого позора еще не было. И это богатейший клуб России. Самодовольные сытые рожи после единственного забитого мяча.Мрак, как сказала бы Эллочка-людоедка.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 марта 2019, 11:41

      Медведев, пора устроить показательную порку собственным игрокам и тренеру. А не поймут - разогнать наккк!

      2
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      Рейтинг: +351

      Константинн 8 марта 2019, 11:24

      Если только Вильярреал устроит предложенная сумма, тогда есть шанс. С Динамо Минск и Фенербахче договорились думаю и сейчас получиться.

      -2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > KPCCSPB 9 марта 2019, 19:08

      ты как ржавая пластинка заедалка одно и то же пишешь всем ума видать не хватает что то путное написать о да конечно у бомжей амёб и не бывает этого ума. На всех фронтах??????? хе хе следи за своими где вы ещё остались? гнильё голубое

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 марта 2019, 11:15

      Для прощения за вчерашний ПОЗОР -- ВЫХОД В 1/4 -- И НИКАК ИНАЧЕ !!!

      3
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 8 марта 2019, 11:10

      Вот стоило спрашивается себе создавать столько проблем? Когда можно было решить вопрос дома, а в гостях выйти с полудублирующим составом

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 марта 2019, 10:51

      Спрашиваете почему Зенит так играет в последние два три года да потому что у руля команды сплошь дилетанты и тренера такого же нашли а теперь ещё и женщина во главе. В РЖД была уже одна и к чему всё это привело

      3
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      Рейтинг: +4028

      raritet 8 марта 2019, 10:27

      иногда лучше промолчать стыдливо или еще лучше,подать в отставку. Так должны себя вести

      2
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > raritet 8 марта 2019, 16:25

      ...у них другие понятия.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 марта 2019, 10:20

      КОНЕШНО ТАМ ДЗЮБКА 5 ШТУК ПЕНАЛЯ ЗАКИНЕТ КАК ВАМ МИЛОМУ за шиворот

      3
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