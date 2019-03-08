Лига Европы. «Челси» разгромил украинское «Динамо», «Наполи» – «Зальцбург»

что клубы УПЛ что клубы РПЛ это говно, где собраны игроки которым ничего не нужно, пока у нас будет лимит мы не увидим успехов в европе(ЦСКА и Шахтер исключение)!! Пока из наших госбюджетов не перестанут платить и пилить з/п этих бездарей мы не увидим настоящий футбол(который показал аякс без денег)!! Нам нужны кардинальные реформы в футболе!!! я говорю о всем СНГ все мы любители футбола находимся в заложниках этих ублюдках которые ставят деньги выше футбола!!!
«Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретился с гостями из Австрии. Итальянцы крупно победили.
То же самое сделал «Челси». У него в соперниках было киевское «Динамо».
Лига Европы.1/8 финала. Первые матчи
Челси (Англия) – Динамо (Украина) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Педро, 17; 2:0 – Виллиан, 65; 3:0 – Хадсон-Одои, 90.
Наполи (Италия) – Зальцбург (Австрия) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Милик, 10; 2:0 – Руис, 18; 3:0 – Онгене, 58 (в свои ворота).