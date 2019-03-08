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    Лига Европы. «Челси» разгромил украинское «Динамо», «Наполи» – «Зальцбург»

    «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретился с гостями из Австрии. Итальянцы крупно победили.

    То же самое сделал «Челси». У него в соперниках было киевское «Динамо».

    Лига Европы.1/8 финала. Первые матчи

    Челси (Англия) – Динамо (Украина) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Педро, 17; 2:0 – Виллиан, 65; 3:0 – Хадсон-Одои, 90.

    Наполи (Италия) – Зальцбург (Австрия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Милик, 10; 2:0 – Руис, 18; 3:0 – Онгене, 58 (в свои ворота).

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2019 00:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +370

      splint1989 8 марта 2019, 02:17

      что клубы УПЛ что клубы РПЛ это говно, где собраны игроки которым ничего не нужно, пока у нас будет лимит мы не увидим успехов в европе(ЦСКА и Шахтер исключение)!! Пока из наших госбюджетов не перестанут платить и пилить з/п этих бездарей мы не увидим настоящий футбол(который показал аякс без денег)!! Нам нужны кардинальные реформы в футболе!!! я говорю о всем СНГ все мы любители футбола находимся в заложниках этих ублюдках которые ставят деньги выше футбола!!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > splint1989 8 марта 2019, 08:49

      Хорошо бы первенство объединённое проводить.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 8 марта 2019, 01:17

      Кто-то из них и возьмет ЛЕ в этом году. Думаю Карло...

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