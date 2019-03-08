Лига Европы. «Челси» разгромил украинское «Динамо», «Наполи» – «Зальцбург»

«Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретился с гостями из Австрии. Итальянцы крупно победили.

То же самое сделал «Челси». У него в соперниках было киевское «Динамо».

Лига Европы.1/8 финала. Первые матчи

Челси (Англия) – Динамо (Украина) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Педро, 17; 2:0 – Виллиан, 65; 3:0 – Хадсон-Одои, 90.

Наполи (Италия) – Зальцбург (Австрия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Милик, 10; 2:0 – Руис, 18; 3:0 – Онгене, 58 (в свои ворота).

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