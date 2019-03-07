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    Воронин: «Немцы любят стучать друг на друга. У них это в крови»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о своем отношении к немцам.

    В общей сложности украинец провел в Германии 14 лет, выступая за такие клубы, как менхенгладбахская «Боруссия», «Майнц», «Кeльн», «Байер», «Герта» и «Фортуна».

    «Какие качества мне нравятся в немцах? Во-первых, пунктуальность. Во-вторых, стабильность. У немцев все по полочкам. С одной стороны, это иногда бесит. С другой, это правильно.

    Что не нравится? Любят стучать друг на друга, у них это в крови. Сидят с тобой за одним столом, а потом за спиной что-то рассказывать, полицию вызывать и тому подобное. Могут ехать с тобой в машине, и, если ты не пристегнут или телефон взял, могут потом позвонить в полицию и сказать, чтобы тебе штраф привезли», – сказал Воронин.

    Источник: Sport24

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    07.03.2019 17:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +161

      ugc-gaming 7 марта 2019, 20:28

      14 лет, а воспоминаний на 1 плохой день... Зря прожитое время

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      wassiok 7 марта 2019, 20:13

      14 лет живу в Германии подтверждаю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 7 марта 2019, 19:05

      Вот чеченцы с кого пример взяли

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 7 марта 2019, 18:25

      Насчет ПОСТУЧАТЬ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 7 марта 2019, 18:24

      ВОТ УРОДЫ

      0
      Ответить
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