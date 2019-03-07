Воронин: «Немцы любят стучать друг на друга. У них это в крови»

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о своем отношении к немцам.

В общей сложности украинец провел в Германии 14 лет, выступая за такие клубы, как менхенгладбахская «Боруссия», «Майнц», «Кeльн», «Байер», «Герта» и «Фортуна».

«Какие качества мне нравятся в немцах? Во-первых, пунктуальность. Во-вторых, стабильность. У немцев все по полочкам. С одной стороны, это иногда бесит. С другой, это правильно.

Что не нравится? Любят стучать друг на друга, у них это в крови. Сидят с тобой за одним столом, а потом за спиной что-то рассказывать, полицию вызывать и тому подобное. Могут ехать с тобой в машине, и, если ты не пристегнут или телефон взял, могут потом позвонить в полицию и сказать, чтобы тебе штраф привезли», – сказал Воронин.