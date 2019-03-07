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AS: «Реал» начал переговоры с агентом Моуринью

7 марта 2019, 16:37
8

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью может вновь возглавить мадридцев этим летом.

По информации AS, представители мадридцев уже начали переговоры с 56-летним специалистом по поводу его возвращения в клуб.

Ранее сообщалось, что приоритетный кандидат для «Реала» – Юрген Клопп («Ливерпуль»), а в шорт-лист также входят Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Зинедин Зидан.

  • Моуринью возглавлял мадридскую команду с 2010-го по 2013 год и выиграл с ней чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
  • Последним место работы португальца был «Манчестер Юнайтед», которым он руководил с мая 2016-го по декабрь 2018 года.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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Garrincha58
1551966415
зря
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DeStar
1551966911
мда
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AHTUNGBOL
1551967321
Реалу в первую очередь надо искать нового президента, а уж потом нормального тренера...
Ответить
almanev
1551968884
Только не Моуриньо
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zigbert
1551979233
Моуринью наиболее вероятный кандидат на должность тренера Реала.
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