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    AS: «Реал» начал переговоры с агентом Моуринью

    Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью может вновь возглавить мадридцев этим летом.

    По информации AS, представители мадридцев уже начали переговоры с 56-летним специалистом по поводу его возвращения в клуб.

    Ранее сообщалось, что приоритетный кандидат для «Реала» – Юрген Клопп («Ливерпуль»), а в шорт-лист также входят Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Зинедин Зидан.

    • Моуринью возглавлял мадридскую команду с 2010-го по 2013 год и выиграл с ней чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
    • Последним место работы португальца был «Манчестер Юнайтед», которым он руководил с мая 2016-го по декабрь 2018 года.

    Источник: AS

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    07.03.2019 16:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 20:20

      Моуринью наиболее вероятный кандидат на должность тренера Реала.

      1
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      Рейтинг: +2053

      almanev 7 марта 2019, 17:28

      Только не Моуриньо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 7 марта 2019, 17:02

      Реалу в первую очередь надо искать нового президента, а уж потом нормального тренера...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 7 марта 2019, 16:55

      мда

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Вот оно чё Михалыч 7 марта 2019, 19:40

      будет хуже.
      ЩАс все разосрутся, рамос , марсело уйдет, какой модрич уйдет, придет моур , наберет гавна для того. чтобы играть от обороны,потом его уволят за хреновые результаты, он уйдет, а гавно, что он купил, останется. И вся эта муть затянется на сезоны.
      Тренер нужен опытный, но игроки еще важнее, нужны 2 вперед. один в центр и 1-2 назад. Причем не обязательно все крутые и в основу, тупо для ротации игроков нет .выпускают всяких вальверде млять, из ПЗ на банке есть только себальос и иско, 2 игрока, 1 из которых даже на банку перестал попадать.. вот он, великий клуб

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Вот оно чё Михалыч 7 марта 2019, 20:06

      ну это обычный футбольный сайт) где сидят фаны и обсуждают игру, действия и прочие проблемы и приколы ) в том числе и я)

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Вот оно чё Михалыч 7 марта 2019, 20:34

      ну так же не интересно)

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 марта 2019, 16:46

      зря

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