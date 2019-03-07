AS: «Реал» начал переговоры с агентом Моуринью

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью может вновь возглавить мадридцев этим летом.

По информации AS, представители мадридцев уже начали переговоры с 56-летним специалистом по поводу его возвращения в клуб.

Ранее сообщалось, что приоритетный кандидат для «Реала» – Юрген Клопп («Ливерпуль»), а в шорт-лист также входят Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Зинедин Зидан.