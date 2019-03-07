AS: «Реал» начал переговоры с агентом Моуринью

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью может вновь возглавить мадридцев этим летом.
По информации AS, представители мадридцев уже начали переговоры с 56-летним специалистом по поводу его возвращения в клуб.
Ранее сообщалось, что приоритетный кандидат для «Реала» – Юрген Клопп («Ливерпуль»), а в шорт-лист также входят Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Зинедин Зидан.
- Моуринью возглавлял мадридскую команду с 2010-го по 2013 год и выиграл с ней чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- Последним место работы португальца был «Манчестер Юнайтед», которым он руководил с мая 2016-го по декабрь 2018 года.
Источник: AS