Ширер: «Зинченко сыграл блестяще в матче с «Борнмутом»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер похвалил полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко за действия в матче 29-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:0).

Украинец сделал 96% точных передач и был признан лучшим игроком встречи.

«Зинченко, как мне показалось, сыграл блестяще и предоставил «Сити» ширину поля.

У «Борнмута» вообще не было выстрелов, 18% владения мячом. Эдди Хау изменил свою схему, потому что, думаю, он знал, что если бы поставил четыре защитника, то получил бы четыре или пять безответных голов.

Таким образом, он использовал пять защитников. В основном, каждый из футболистов обороны оказывался позади мяча, чтобы затруднить действия «Сити». Вчера «Манчестер Сити» продемонстрировал урок веры, терпения, отсутствия паники и понимания того, что ваши действия будут работать.

При плотной, компактной игре и хорошей защите, как это иногда делал «Борнмут», все равно, с кем играть. Это всегда будет очень тяжело из-за отсутствия пространства. «Сити» было очень нелегко», – сказал Ширер.