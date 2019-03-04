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    Ширер: «Зинченко сыграл блестяще в матче с «Борнмутом»

    Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер похвалил полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко за действия в матче 29-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:0).

    Украинец сделал 96% точных передач и был признан лучшим игроком встречи.

    «Зинченко, как мне показалось, сыграл блестяще и предоставил «Сити» ширину поля.

    У «Борнмута» вообще не было выстрелов, 18% владения мячом. Эдди Хау изменил свою схему, потому что, думаю, он знал, что если бы поставил четыре защитника, то получил бы четыре или пять безответных голов.

    Таким образом, он использовал пять защитников. В основном, каждый из футболистов обороны оказывался позади мяча, чтобы затруднить действия «Сити». Вчера «Манчестер Сити» продемонстрировал урок веры, терпения, отсутствия паники и понимания того, что ваши действия будут работать.

    При плотной, компактной игре и хорошей защите, как это иногда делал «Борнмут», все равно, с кем играть. Это всегда будет очень тяжело из-за отсутствия пространства. «Сити» было очень нелегко», – сказал Ширер.

    Источник: Manchester Evening News

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    04.03.2019 18:56
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 12:10

      Ну просто метаморфоза.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 марта 2019, 19:42

      Такая оценка игры Ширером-дорого стоит ! Если , бы сказал Федун-то это ничего бы не стоило !!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 19:17

      Рад за Саню, что прибавил в физике и успешно адаптируется в АПЛ. Его упорство и старание не проходят даром и парень растёт в мастерстве, что уже отмечают многие специалисты.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 4 марта 2019, 18:59

      Ведь разглядели английские профи талант,а наши эксперды хихикали.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > александр п 4 марта 2019, 19:43

      я бы дополнил тебя........хихикали , как дорого продали...

      2
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