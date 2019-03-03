Зинченко – лучший игрок матча «Борнмут» – «Манчестер Сити»

Гол нападающего Рияда Мареза принес «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом» в 29 туре чемпионата Англии.

Награду лучшему игроку матча от EA Sports получил защитник манкунианцев Александр Зинченко. 22-летний украинец провел на поле весь матч и отдал 96% точных передач.

Игра стала для Зинченко шестой в текущем сезоне АПЛ и 18-й во всех турнирах. На его счету один гол и четыре ассиста.

Футболист пополнил состав «Сити» в июле 2016 года, перейдя из «Уфы» за 2 миллиона евро. Сезон-2016/17 провел в «ПСВ» на правах аренды. В английском клубе выиграл чемпионат Англии и Кубок (трижды).