Зинченко – лучший игрок матча «Борнмут» – «Манчестер Сити»

Как его вообще нашли в Уфе?
Гол нападающего Рияда Мареза принес «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом» в 29 туре чемпионата Англии.
Награду лучшему игроку матча от EA Sports получил защитник манкунианцев Александр Зинченко. 22-летний украинец провел на поле весь матч и отдал 96% точных передач.
Игра стала для Зинченко шестой в текущем сезоне АПЛ и 18-й во всех турнирах. На его счету один гол и четыре ассиста.
Футболист пополнил состав «Сити» в июле 2016 года, перейдя из «Уфы» за 2 миллиона евро. Сезон-2016/17 провел в «ПСВ» на правах аренды. В английском клубе выиграл чемпионат Англии и Кубок (трижды).
- Команда Хосепа Гвардиолы набрала 71 очко и вышла на первое место в турнирной таблице.
- «Ливерпуль», у которого 69 баллов, сегодня сыграет с «Эвертоном». Начало – в 19:15 мск.