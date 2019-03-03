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    Зинченко – лучший игрок матча «Борнмут» – «Манчестер Сити»

    Гол нападающего Рияда Мареза принес «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом» в 29 туре чемпионата Англии.

    Награду лучшему игроку матча от EA Sports получил защитник манкунианцев Александр Зинченко. 22-летний украинец провел на поле весь матч и отдал 96% точных передач.

    Игра стала для Зинченко шестой в текущем сезоне АПЛ и 18-й во всех турнирах. На его счету один гол и четыре ассиста.

    Футболист пополнил состав «Сити» в июле 2016 года, перейдя из «Уфы» за 2 миллиона евро. Сезон-2016/17 провел в «ПСВ» на правах аренды. В английском клубе выиграл чемпионат Англии и Кубок (трижды).

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»

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    03.03.2019 07:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 4 марта 2019, 18:59

      Как его вообще нашли в Уфе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 18:34

      Так может и закрепиться в основном составе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 3 марта 2019, 10:51

      Удачно его Гвардиола похвалил, на пользу пошло

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 марта 2019, 09:41

      Приятно.
      Как за своего.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 марта 2019, 08:45

      Растёт Саша и прибавляет в мастерстве и Пеп ему всё больше доверяет.

      3
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