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    Серия А. «Ювентус» обыграл «Наполи», в матче два удаления и нереализованный пенальти 

    «Ювентус» обыграл «Наполи» в матче 26-го тура Серии А со счетом 2:1.

    В первом тайме у неаполитанцев был удален вратарь Алекс Мерет за фол на нападающем Криштиану Роналду. Во втором тайме у «Ювентуса» был удален полузащитник Миралем Пьянич.

    В концовке встречи при счете 2:1 арбитр назначил пенальти в ворота «Ювентуса», Лоренцо Инсинье не реализовал удар.

    «Ювентус» набрал 72 очка и увеличил отрыв от «Наполи» до 16 очков.

    Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

    Наполи – Ювентус – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Пьянич, 28; 0:2 – Джан, 39; 1:2 – Кальехон, 61.

    Удаления: Мерет, 25 – Пьянич, 47.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2019 00:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 4 марта 2019, 11:34

      Ювентус конечно провалился во втором тайме. Нельзя так расслабляться. Наполи имел все шансы наказать

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 08:48

      Только Инсинье реализуй хотя два своих момента, а их было до фига и праздновали бы победу, а так...

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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 марта 2019, 00:36

      Нейтрально отношусь к обеим командам, но это была чудная игра, Наполи проявил характер и проиграл не очень заслуженно. Да, незабитый пенальти и не реализованные моменты всё решили. Но это был триллер.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 4 марта 2019, 00:28

      если бы наполи реализовывал хотя бы каждый 5-ый свой момент..... возможно ювентус бы не видел трофеев много лет. А так , юве вообще перестали нравится. Я не так много игр в этом сезоне видел, хотя больше десятки точно будет ,играют странно, медленно ,нехотя, когда забивают гол уже перестают играть, а если 2 то вообще на поле соперника не бегают, а отдают мяч просто

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      Рейтинг: +182

      Dosya85 > DeStar 4 марта 2019, 00:39

      наполи это итальянский вариант ливерпуля. тоже команда веселая но без титулов в последнее время. и проигрывают в гостинице как сарри сказал. а так наполи когда и юве не было тоже не сильно то и качал в италии.

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