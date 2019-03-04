Серия А. «Ювентус» обыграл «Наполи», в матче два удаления и нереализованный пенальти 

«Ювентус» обыграл «Наполи» в матче 26-го тура Серии А со счетом 2:1.

В первом тайме у неаполитанцев был удален вратарь Алекс Мерет за фол на нападающем Криштиану Роналду. Во втором тайме у «Ювентуса» был удален полузащитник Миралем Пьянич.

В концовке встречи при счете 2:1 арбитр назначил пенальти в ворота «Ювентуса», Лоренцо Инсинье не реализовал удар.

«Ювентус» набрал 72 очка и увеличил отрыв от «Наполи» до 16 очков.

Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

Наполи – Ювентус – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Пьянич, 28; 0:2 – Джан, 39; 1:2 – Кальехон, 61.

Удаления: Мерет, 25 – Пьянич, 47.

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