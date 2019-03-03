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    Роджерс не выиграл ни одного из своих пяти дебютных матчей в качестве тренера команд АПЛ

    «Лестер» проиграл «Уотфорду» (1:2) в матче 29-го тура АПЛ.

    Эта встреча стала дебютной для главного тренера «лис» Брендана Роджерса.

    Специалист не выиграл ни одного своего первого матча в качестве тренера команды АПЛ (две ничьих и три поражения).

    • Ранее Роджерс возглавлял в Англии «Уотфорд», «Рединг», «Суонси» и «Ливерпуль».
    • После 29-ти туров «Лестер» набрал 35 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Источник: Opta

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    03.03.2019 17:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 марта 2019, 17:55

      Вот о чём думало руководство, когда Пюэля увольняли? Роджерс тактически вообще прост как кувалда. Лучше он не сделает, только хуже. Начало многообещающее.

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