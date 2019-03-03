Роджерс не выиграл ни одного из своих пяти дебютных матчей в качестве тренера команд АПЛ

Вот о чём думало руководство, когда Пюэля увольняли? Роджерс тактически вообще прост как кувалда. Лучше он не сделает, только хуже. Начало многообещающее.
«Лестер» проиграл «Уотфорду» (1:2) в матче 29-го тура АПЛ.
Эта встреча стала дебютной для главного тренера «лис» Брендана Роджерса.
Специалист не выиграл ни одного своего первого матча в качестве тренера команды АПЛ (две ничьих и три поражения).
- Ранее Роджерс возглавлял в Англии «Уотфорд», «Рединг», «Суонси» и «Ливерпуль».
- После 29-ти туров «Лестер» набрал 35 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.