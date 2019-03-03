Роджерс не выиграл ни одного из своих пяти дебютных матчей в качестве тренера команд АПЛ

«Лестер» проиграл «Уотфорду» (1:2) в матче 29-го тура АПЛ.

Эта встреча стала дебютной для главного тренера «лис» Брендана Роджерса.

Специалист не выиграл ни одного своего первого матча в качестве тренера команды АПЛ (две ничьих и три поражения).