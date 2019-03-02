Примера. «Алавес» обыграл «Вильярреал» и поднялся на четвертое место. «Севилья» проиграла «Уэске»

«Севилья» проиграла «Уэске» в матче 26-го тура Примеры со счетом 1:2. «Севилья» с 37 очками и осталась на шестом месте в таблице, «Уэска» с 22 очками идет последней.

В другом матче «Алавес» выиграл у «Вильярреала» (2:1) и теперь идет четвертым, а «Эспаньол» обыграл «Вальядолид» и поднялся на 11-е место.

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

Эспаньол – Вальядолид – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Иглесиас, 1; 1:1 – Алькасар, 17; 2:1 – Эрмосо, 55; 3:1 – У Лей, 65.

Нереализованный пенальти: нет – Гвардиола, 45+2.

Вильярреал – Алавес – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Марипан, 54; 1:1 – Касорла (с пенальти), 61; 1:2 – Инуи, 77.

Уэска – Севилья – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хуанпи, 7; 1:1 – Бен Йеддер (с пенальти), 79; 2:1 – Абило, 90+8.

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