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    РПЛ. ЦСКА в первом матче после зимней паузы проиграл «Арсеналу»

    Матч 18 тура чемпионата России «Арсенал»ЦСКА закончился со счетом 2:0.

    Голы на счету полузащитника Луки Джорджевича и нападающего Эванса Кангвы.

    Тульский клуб набрал 23 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко с 30 баллами осталась на третьей позиции.

    Россия. Премьер-лига. 18 тур

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Джорджиевич, 48; 2:0 – Кангва, 88.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Бакаев (Мирзов, 74), Костадинов, Джорджевич, Кангва.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин (Эрнандес, 59), Ахметов, Обляков, Бистрович (Бийол, 78), Влашич, Сигурдссон (Нишимура, 73), Чалов.

    Предупреждения: Костадинов, 52; Бакаев, 54; Джорджевич, 69 – Набабкин, 32; Сигурдссон, 44; Ахметов, 55.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    02.03.2019 15:53
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    Комментарии49
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 3 марта 2019, 10:43

      Выросла ещё конкурентная команда, с которой всем надо считаться.Да и вообще проходных команд нет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 17:30

      Небольшое преимущество у ЦСКА было. Но этого не хватило. Арсенал подтвердил что является грозой для авторитетов.

      9
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > zigbert 2 марта 2019, 21:58

      как у немцев , порядок бьёт класс.
      они становились чемпионами показываю унылую игру .

      12
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > portero 2 марта 2019, 22:15

      Может быть раньше немцы показывали унылую игру. К примеру на ЧМ 1974г. Сейчас мне кажется это сказать нельзя.

      4
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > zigbert 2 марта 2019, 22:37

      дисциплина и оборона на первом месте, может последний чемпионат провели самонадеянно

      9
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > portero 3 марта 2019, 10:43

      Последний чемпионат стал для немцев вообще парадоксальным.Состав почти не изменился ,но в действиях игроков присутствовала какая то усталость. И все же Сане зря не взял Лев.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 2 марта 2019, 16:51

      Очконавт Дырофеев в своем репертуаре.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +302

      mab1011 2 марта 2019, 16:47

      Молодые игроки очень много зимой говорили о чемпионстве в 3--х очках , а надо больше про игру думать...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3554

      CSKA57 > mab1011 2 марта 2019, 21:14

      Первая же игра показала, что команда к продолжению чемпионата подготовлена весьма плохо. Какое тут чемпионство?

      3
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > CSKA57 2 марта 2019, 21:59

      согласен , нех звиздеть , паши доказывай, а будет результат пляши и празднуй.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3554

      CSKA57 2 марта 2019, 16:23

      Вот это номер... Нет слов, одни эмоции...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 марта 2019, 16:13

      Как и предполагал после первого тайма.Классическое поражение Гончара!!!

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 2 марта 2019, 16:10

      Арсенал спобедой!

      12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 16:09

      Ну чё, Гиннер, помогло тебе нейтральное поле?

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero 2 марта 2019, 16:09

      Ну вот и нежданчик, думал ЦСКА 1:0 скатает, ан нет.

      14
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      Рейтинг: +28

      abigal1763 2 марта 2019, 16:08

      А то Реал, Реал...

      9
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      Рейтинг: +67330

      portero > abigal1763 2 марта 2019, 16:10

      Там тоже случайность, да иРеалу смысла рвать жилы не было

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