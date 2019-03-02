РПЛ. ЦСКА в первом матче после зимней паузы проиграл «Арсеналу»

Матч 18 тура чемпионата России «Арсенал» – ЦСКА закончился со счетом 2:0.

Голы на счету полузащитника Луки Джорджевича и нападающего Эванса Кангвы.

Тульский клуб набрал 23 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко с 30 баллами осталась на третьей позиции.

Россия. Премьер-лига. 18 тур

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Джорджиевич, 48; 2:0 – Кангва, 88.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Бакаев (Мирзов, 74), Костадинов, Джорджевич, Кангва.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин (Эрнандес, 59), Ахметов, Обляков, Бистрович (Бийол, 78), Влашич, Сигурдссон (Нишимура, 73), Чалов.

Предупреждения: Костадинов, 52; Бакаев, 54; Джорджевич, 69 – Набабкин, 32; Сигурдссон, 44; Ахметов, 55.

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