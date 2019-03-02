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    Аллегри: «Матч с «Наполи» – важный вечер для итальянского футбола. Роналду в порядке, он сыграет»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от встречи с «Наполи» в 26 туре Серии А.

    «Наполи» проводит прекрасный сезон в чемпионате. Завтра мы должны сыграть отлично, потому что этот вечер важен для всего итальянского футбола. Не думаю, что игра обманет ожидания.

    Роналду чувствует себя хорошо, он тренировался с основным составом и сыграет в матче.

    Куадрадо далек от восстановления. Надеемся, что Дуглас Коста будет готов к ответному матчу Лиги чемпионов с «Атлетико». Завтра сыграет кто-то из пары Джан-Бентакур.

    Манджукич не забивал в 2019 году? Так бывает с каждым нападающим», – сказал итальянец.

    • «Ювентус» возглавляет чемпионскую гонку с 69 очками. У «Наполи» 56 баллов и второе место.
    • Сообщалось о проблемах 33-летнего Роналду с голеностопом левой ноги.
    • Туринцы примут «Атлетико» 13 марта. Первый матч закончился победой испанского клуба 2:0.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо

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    02.03.2019 15:39
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 10:46

      Для Роналду эта игра не так и важна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 2 марта 2019, 21:24

      роналду 34 как-то уже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 16:22

      Если мирно разойдутся со счётом 1:1, то я выиграю.)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 марта 2019, 15:59

      игрочище то будет

      0
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