Аллегри: «Матч с «Наполи» – важный вечер для итальянского футбола. Роналду в порядке, он сыграет»

Для Роналду эта игра не так и важна.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от встречи с «Наполи» в 26 туре Серии А.
«Наполи» проводит прекрасный сезон в чемпионате. Завтра мы должны сыграть отлично, потому что этот вечер важен для всего итальянского футбола. Не думаю, что игра обманет ожидания.
Роналду чувствует себя хорошо, он тренировался с основным составом и сыграет в матче.
Куадрадо далек от восстановления. Надеемся, что Дуглас Коста будет готов к ответному матчу Лиги чемпионов с «Атлетико». Завтра сыграет кто-то из пары Джан-Бентакур.
Манджукич не забивал в 2019 году? Так бывает с каждым нападающим», – сказал итальянец.
- «Ювентус» возглавляет чемпионскую гонку с 69 очками. У «Наполи» 56 баллов и второе место.
- Сообщалось о проблемах 33-летнего Роналду с голеностопом левой ноги.
- Туринцы примут «Атлетико» 13 марта. Первый матч закончился победой испанского клуба 2:0.