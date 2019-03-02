Аллегри: «Матч с «Наполи» – важный вечер для итальянского футбола. Роналду в порядке, он сыграет»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от встречи с «Наполи» в 26 туре Серии А.

«Наполи» проводит прекрасный сезон в чемпионате. Завтра мы должны сыграть отлично, потому что этот вечер важен для всего итальянского футбола. Не думаю, что игра обманет ожидания.

Роналду чувствует себя хорошо, он тренировался с основным составом и сыграет в матче.

Куадрадо далек от восстановления. Надеемся, что Дуглас Коста будет готов к ответному матчу Лиги чемпионов с «Атлетико». Завтра сыграет кто-то из пары Джан-Бентакур.

Манджукич не забивал в 2019 году? Так бывает с каждым нападающим», – сказал итальянец.