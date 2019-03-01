«Спорт день за днем»: Шатов работает в общей группе и сможет сыграть с «Уралом»

По информации «Спорта день за днем», полузащитник «Зенита» Олег Шатов вернулся в общую группу.

Хавбек уже несколько дней работает наравне с остальными футболистами команды и готов сыграть против «Урала» в матче 18-го тура РПЛ.

Защитник Эмануэль Маммана и полузащитники Александр Ерохин и Далер Кузяев занимаются по индивидуальному графику. Они не помогут петербургской команде во встрече в екатеринбуржцами.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что у Шатова имеются проблемы со здоровьем и пока неизвестно, когда он сможет выйти на поле.

Матч «Урал» – «Зенит» состоится в субботу, 2 марта, и начнется в 11:30 по московскому времени.