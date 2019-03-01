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    «Спорт день за днем»: Шатов работает в общей группе и сможет сыграть с «Уралом»

    По информации «Спорта день за днем», полузащитник «Зенита» Олег Шатов вернулся в общую группу.

    Хавбек уже несколько дней работает наравне с остальными футболистами команды и готов сыграть против «Урала» в матче 18-го тура РПЛ.

    Защитник Эмануэль Маммана и полузащитники Александр Ерохин и Далер Кузяев занимаются по индивидуальному графику. Они не помогут петербургской команде во встрече в екатеринбуржцами.

    Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что у Шатова имеются проблемы со здоровьем и пока неизвестно, когда он сможет выйти на поле.

    Матч «Урал» – «Зенит» состоится в субботу, 2 марта, и начнется в 11:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.03.2019 16:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 18:54

      Пусть тренируются и восстанавливаются к ответственным матчам. Пока есть кому играть и без них.

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