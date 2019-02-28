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    «Наполи» и «Интер» интересуются Иско

    Два итальянских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Реала» Иско.

    Как сообщает Corriere della Sera, один из них – «Интер». По информации источника, испанец может стать частью сделки по переезду в Мадрид нападающего миланцев Мауро Икарди.

    В своих рядах Иско также хочет видеть «Наполи». В услугах 27-летнего футболиста заинтересован главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, который работал с ним ранее в «Реале».

    • Ранее сообщалось, что Иско интересуется «Ювентус».
    • Вчера хавбек не попал в заявку «Реала» на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» (0:3).

    Источник: Football Italia

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    28.02.2019 14:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 28 февраля 2019, 15:23

      Надо отпускать. Если денег за него дадут. Толку иметь хорошего игрока на банке? реалу продать иско, хамеса ,который вообще в аренде, и ковачича потом, а то 3 хороших игрока, не приносят пользу клубу и в сумме стоят.. ну даже не знаю, иско 70, хамес 60-70( просто не слежу что он там в баварии твори) и ковач ну каких 45 точно стоит. Вот беде 175 лямов каких, а это блин почти любой игрок мира. Такие активы не юзаются, когда проблема игроков остро стоит

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