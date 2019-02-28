«Наполи» и «Интер» интересуются Иско

Два итальянских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Реала» Иско.

Как сообщает Corriere della Sera, один из них – «Интер». По информации источника, испанец может стать частью сделки по переезду в Мадрид нападающего миланцев Мауро Икарди.

В своих рядах Иско также хочет видеть «Наполи». В услугах 27-летнего футболиста заинтересован главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, который работал с ним ранее в «Реале».