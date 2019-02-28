«Наполи» и «Интер» интересуются Иско

Надо отпускать. Если денег за него дадут. Толку иметь хорошего игрока на банке? реалу продать иско, хамеса ,который вообще в аренде, и ковачича потом, а то 3 хороших игрока, не приносят пользу клубу и в сумме стоят.. ну даже не знаю, иско 70, хамес 60-70( просто не слежу что он там в баварии твори) и ковач ну каких 45 точно стоит. Вот беде 175 лямов каких, а это блин почти любой игрок мира. Такие активы не юзаются, когда проблема игроков остро стоит
Два итальянских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Реала» Иско.
Как сообщает Corriere della Sera, один из них – «Интер». По информации источника, испанец может стать частью сделки по переезду в Мадрид нападающего миланцев Мауро Икарди.
В своих рядах Иско также хочет видеть «Наполи». В услугах 27-летнего футболиста заинтересован главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, который работал с ним ранее в «Реале».
- Ранее сообщалось, что Иско интересуется «Ювентус».
- Вчера хавбек не попал в заявку «Реала» на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» (0:3).