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    АПЛ. У Сульшера 9-я победа, «Челси» обыграл «Тоттенхэм», «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд», Агуэро принес «Сити» победу над «Вест Хэмом»

    Встреча 28 тура чемпионата Англии «Челси»«Тоттенхэм» завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

    Счет открыл полузащитник хозяев Педро Родригес. Защитник гостей Кевин Триппьер в концовке отправил мяч в свои ворота.

    Этот и другие результаты представлены ниже.

    Англия. Премьер-лига. 28 тур

    Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лукаку, 33; 0:2 – Лукаку, 52; 1:2 – Уорд, 66; 1:3 – Янг, 53

    Челси – Тоттенхэм – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Педро, 57; 2:0 – Триппьер (в свои ворота), 84.

    Ливерпуль – Уотфорд – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мане, 9; 2:0 – Мане, 20; 3:0 – Ориги, 66; 4:0 – Ван Дейк, 79; 5:0 – Ван Дейк, 82.

    Манчестер Сити – Вест Хэм – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Агуэро, 59 (с пенальти).

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    Источник: Бомбардир

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    28.02.2019 00:51
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