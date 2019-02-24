Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» интересуется Кьезой. «Фиорентина» готова продать игрока за 70 миллионов

    Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза находится в сфере интересов «ПСЖ».

    Французский клуб следит за выступлениями 21-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что флорентийцы готовы продать итальянца за 70 миллионов евро.

    По информации СМИ, кроме парижан, на игрока претендуют «Интер», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

    • В этом сезоне Кьеза провел за «Фиорентину» 26 матчей, записав в свой актив 10 голов и семь результативных передач.
    • Контракт полузащитника рассчитан до 2022 года.

    Источник: Inter-news

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2019 15:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11