«ПСЖ» интересуется Кьезой. «Фиорентина» готова продать игрока за 70 миллионов

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза находится в сфере интересов «ПСЖ».
Французский клуб следит за выступлениями 21-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что флорентийцы готовы продать итальянца за 70 миллионов евро.
По информации СМИ, кроме парижан, на игрока претендуют «Интер», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
- В этом сезоне Кьеза провел за «Фиорентину» 26 матчей, записав в свой актив 10 голов и семь результативных передач.
- Контракт полузащитника рассчитан до 2022 года.