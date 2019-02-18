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    «Фиорентина» оценила Кьезу в 70 миллионов евро

    «Фиорентина» готова продать полузащитника Федерико Кьезу в летнее трансферное окно, если за него предложат 70 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

    По сведениям издания, за 21-летнего итальянца готовы побороться туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

    • В текущем сезоне Кьеза сыграл 26 матчей в составе «Фиорентины», забил 10 голов и сделал семь результативных передач.
    • Его контракт с флорентийским клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает Кьезу в 50 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    18.02.2019 10:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 февраля 2019, 11:06

      Вполне логичная цена, он очень хорош. Главное, чтобы как с Бернардески не вышло.

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