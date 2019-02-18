«Фиорентина» оценила Кьезу в 70 миллионов евро

«Фиорентина» готова продать полузащитника Федерико Кьезу в летнее трансферное окно, если за него предложат 70 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, за 21-летнего итальянца готовы побороться туринский «Ювентус» и миланский «Интер».