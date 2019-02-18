«Фиорентина» оценила Кьезу в 70 миллионов евро

Вполне логичная цена, он очень хорош. Главное, чтобы как с Бернардески не вышло.
«Фиорентина» готова продать полузащитника Федерико Кьезу в летнее трансферное окно, если за него предложат 70 миллионов евро, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, за 21-летнего итальянца готовы побороться туринский «Ювентус» и миланский «Интер».
- В текущем сезоне Кьеза сыграл 26 матчей в составе «Фиорентины», забил 10 голов и сделал семь результативных передач.
- Его контракт с флорентийским клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Transfermarkt оценивает Кьезу в 50 миллионов евро.