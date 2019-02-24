«Бавария» – главный претендент на полузащитника «Лилля» Пепе

Крайний полузащитник «Лилля» Николя Пепе может сменить команду.

По информации Le10Sport, в переговорах по 23-летнему ивуарийца лидирует «Бавария». В покупке вингера также заинтересованы «ПСЖ» и «Арсенал».

«Бомбардир» со ссылкой на France Football писал, что в матче 25 тура Лиги 1 «Лилль – «Монпелье» (0:0) скауты «Барселоны» просматривали Пепе и нападающего Рафаэля Леау.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сказал, что единственной целью клуба на прошедшее трансферное окно был полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои.