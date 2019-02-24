«Бавария» – главный претендент на полузащитника «Лилля» Пепе

Крайний полузащитник «Лилля» Николя Пепе может сменить команду.
По информации Le10Sport, в переговорах по 23-летнему ивуарийца лидирует «Бавария». В покупке вингера также заинтересованы «ПСЖ» и «Арсенал».
«Бомбардир» со ссылкой на France Football писал, что в матче 25 тура Лиги 1 «Лилль – «Монпелье» (0:0) скауты «Барселоны» просматривали Пепе и нападающего Рафаэля Леау.
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сказал, что единственной целью клуба на прошедшее трансферное окно был полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои.
- Пепе перешел в «Лилль» в июле 2017 года из «Анжера» за 10 миллионов евро.
- В 28 играх текущего сезона забил 17 голов и отдал 11 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.