Бундеслига. «Бавария» обыграла «Герту» и сравнялась по очкам с лидером турнира «Боруссией» Д

Осталось совсем немного. До личной встречи достигнуть отрыва от Дортмунда хотя бы 6 очков, обыграть Дортмунд на Альянц Арена и дело сделано! Седьмой раз подряд Салатница будет наша!
«Бавария» дома обыграла «Герту» в матче 23-го тура Бундеслиги. В концовке встречи у гостей был удален защитник Карим Рекик.
«Бавария» набрала 51 очко и сравнялась с «Боруссией» Д. У дортмундцев одна игра в запасе.
Результаты других матчей:
Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур
Гол: 1:0 – Мартинес, 62.
Удаление: нет – Рекик, 84.
Боруссия М – Вольфсбург – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Герхардт, 38; 0:2 – Мехмеди, 68; 0:3 – Мехмеди, 83.
Голы: 1:0 – Онисиво, 18; 2:0 – Матета, 73; 3:0 – Онисиво, 84.
Фрайбург – Аугсбург – 5:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Петерсен, 9; 2:0 – Грифо, 30; 3:0 – Петерсен, 43; 3:1 – Хедира, 52; 4:1 – Вальдшмидт, 64; 5:1 – Нидерлерхнер, 85.