Бундеслига. «Бавария» обыграла «Герту» и сравнялась по очкам с лидером турнира «Боруссией» Д

«Бавария» дома обыграла «Герту» в матче 23-го тура Бундеслиги. В концовке встречи у гостей был удален защитник Карим Рекик.

«Бавария» набрала 51 очко и сравнялась с «Боруссией» Д. У дортмундцев одна игра в запасе.

Результаты других матчей:

Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

Бавария – Герта – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мартинес, 62.

Удаление: нет – Рекик, 84.

Боруссия М – Вольфсбург – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Герхардт, 38; 0:2 – Мехмеди, 68; 0:3 – Мехмеди, 83.

Майнц – Шальке-04 – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Онисиво, 18; 2:0 – Матета, 73; 3:0 – Онисиво, 84.

Фрайбург – Аугсбург – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Петерсен, 9; 2:0 – Грифо, 30; 3:0 – Петерсен, 43; 3:1 – Хедира, 52; 4:1 – Вальдшмидт, 64; 5:1 – Нидерлерхнер, 85.

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