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    Бундеслига. «Бавария» обыграла «Герту» и сравнялась по очкам с лидером турнира «Боруссией» Д

    «Бавария» дома обыграла «Герту» в матче 23-го тура Бундеслиги. В концовке встречи у гостей был удален защитник Карим Рекик.

    «Бавария» набрала 51 очко и сравнялась с «Боруссией» Д. У дортмундцев одна игра в запасе.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

    Бавария – Герта – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мартинес, 62.

    Удаление: нет – Рекик, 84.

    Боруссия М – Вольфсбург – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Герхардт, 38; 0:2 – Мехмеди, 68; 0:3 – Мехмеди, 83.

    Майнц – Шальке-04 – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Онисиво, 18; 2:0 – Матета, 73; 3:0 – Онисиво, 84.

    Фрайбург – Аугсбург – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Петерсен, 9; 2:0 – Грифо, 30; 3:0 – Петерсен, 43; 3:1 – Хедира, 52; 4:1 – Вальдшмидт, 64; 5:1 – Нидерлерхнер, 85.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    23.02.2019 19:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 февраля 2019, 20:04

      Осталось совсем немного. До личной встречи достигнуть отрыва от Дортмунда хотя бы 6 очков, обыграть Дортмунд на Альянц Арена и дело сделано! Седьмой раз подряд Салатница будет наша!

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    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 февраля 2019, 19:59

      И перегонит ещё!!!!

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