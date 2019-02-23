«Челси» – главный претендент на победу в ЛЕ по версии букмекеров. «Зенит» котируется 11-м из 16 команд

После жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы букмекеры обновили коэффициенты (число, на которое умножается поставленная сумма в случае выигрыша) на победителя турнира. Главный претендент – «Челси».

На англичан можно поставить под коэффициент 4,5. «Зенит» в списке котируется 11-м из 16 команд (коэффициент – 23).