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    «Челси» – главный претендент на победу в ЛЕ по версии букмекеров. «Зенит» котируется 11-м из 16 команд

    После жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы букмекеры обновили коэффициенты (число, на которое умножается поставленная сумма в случае выигрыша) на победителя турнира. Главный претендент – «Челси».

    На англичан можно поставить под коэффициент 4,5. «Зенит» в списке котируется 11-м из 16 команд (коэффициент – 23).

    • Матчи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта.
    • Действующий победитель Лиги Европы – «Атлетико».
    • «Челси» выиграл турнир в сезоне-2013/14.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2019 08:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 16:11

      Трудно сейчас предугадать чью либо победу. Команд еще много.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 февраля 2019, 13:08

      Вы Бомбардира читайте! Ведь сказано ранее было президентом «Зенита» Медведевым и пропечатано Бомбардиром: «Цель клуба – победа в РПЛ и Лиге Европы».

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2019, 11:29

      Это все вранье. Кубок ЛЕ возьмет Зенит в финале отделавший Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > prezent2017 23 февраля 2019, 12:46

      Это хороший прогноз.если поставить на выход в финал Зенит и Краснодар, то кэф будет под 200. Если прогноз прокатиться хейтеры лопнут от своего дерьма и отправятся своим ядом

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 февраля 2019, 11:23

      У букмекеров может быть а на деле нет.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 февраля 2019, 09:51

      Другое дело...А то уже подсчитывают,сколько денег за финал получат.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 февраля 2019, 08:52

      я почти что уверен, что в финале не будет ни Наполи, ни Челси. Считаю фаворитами Арсенал, Бенфику и Интер. Испанские команды тоже рано списывать со счетов.
      Наполи и Челси сейчас мягко говоря не в форме.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 23 февраля 2019, 11:23

      Севилью со счетов скидывать нельзя.

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka > Cules2013 23 февраля 2019, 14:35

      поддерживаю,ибо Челсю может пройти даже украинское Динамо...

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