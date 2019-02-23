«Челси» – главный претендент на победу в ЛЕ по версии букмекеров. «Зенит» котируется 11-м из 16 команд

Трудно сейчас предугадать чью либо победу. Команд еще много.
После жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы букмекеры обновили коэффициенты (число, на которое умножается поставленная сумма в случае выигрыша) на победителя турнира. Главный претендент – «Челси».
На англичан можно поставить под коэффициент 4,5. «Зенит» в списке котируется 11-м из 16 команд (коэффициент – 23).
- Матчи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта.
- Действующий победитель Лиги Европы – «Атлетико».
- «Челси» выиграл турнир в сезоне-2013/14.