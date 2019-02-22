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    Пентек: «Газеты делают из меня лучшего игрока в истории. Надеюсь вернуть «Милану» величие и оправдать эти сравнения»

    Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек в интервью изданию Przegląd Sportowy рассказал о выступлении за итальянский клуб.

    Пентек пополнил состав «россонери» 23 января, перейдя из «Дженоа» за 35 миллионов евро. В четырех матчах за команду Дженнаро Гаттузо в Серии А поляк забил четыре гола.

    «Будь у меня все те качества, о которых говорят в газетах, я был бы просто лучшим игроком в истории. Надеюсь, что однажды верну величие «Милану», и тогда все эти сравнения наконец получат смысл.

    Думаю, что некоторые издания преувеличивают мои заслуги. Я лично согласен только с частью из них. Меня больше радуют голы, а не то, что из-за них я попадаю на обложки.

    Я покинул Польшу (в июле 2017 – прим. «Бомбардира), потому что был готов к новому вызову в каждом его аспекте – физическом, ментальном и техническом. Я мог сделать это и раньше, но в итоге задержался на год и не жалею об этом», – сказал 23-летний форвард.

    Источник: Przegląd Sportowy

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    22.02.2019 21:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 11:23

      Начало просто феерическое.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 февраля 2019, 22:16

      не зазвездись и голову не потеряй....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 февраля 2019, 22:07

      Да ещё до хрена кого купить надо, чтобы вернуть величие..
      Этот Пентек одна из немногих удач Милана за последнее время..

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