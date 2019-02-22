Пентек: «Газеты делают из меня лучшего игрока в истории. Надеюсь вернуть «Милану» величие и оправдать эти сравнения»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек в интервью изданию Przegląd Sportowy рассказал о выступлении за итальянский клуб.

Пентек пополнил состав «россонери» 23 января, перейдя из «Дженоа» за 35 миллионов евро. В четырех матчах за команду Дженнаро Гаттузо в Серии А поляк забил четыре гола.

«Будь у меня все те качества, о которых говорят в газетах, я был бы просто лучшим игроком в истории. Надеюсь, что однажды верну величие «Милану», и тогда все эти сравнения наконец получат смысл.

Думаю, что некоторые издания преувеличивают мои заслуги. Я лично согласен только с частью из них. Меня больше радуют голы, а не то, что из-за них я попадаю на обложки.

Я покинул Польшу (в июле 2017 – прим. «Бомбардира), потому что был готов к новому вызову в каждом его аспекте – физическом, ментальном и техническом. Я мог сделать это и раньше, но в итоге задержался на год и не жалею об этом», – сказал 23-летний форвард.