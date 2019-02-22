Мусаев – о выходе на «Валенсию» в ЛЕ: «Только с соперниками такого уровня «Краснодар» может расти»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Российский клуб, прошедший в 1/16 финала «Байер» по правилу гостевых голов (0:0, 1:1), в следующем раунде сыграет с «Валенсией».

«Валенсия» – клуб с большой историей, в его составе есть ряд игроков серьезного европейского уровня. Он показывает хорошие результаты как в Лиге Европы, так и Кубке Испании, где дошел до полуфинала и сражается за выход в финал.

Мы рады этому жребию, потому что только встречаясь с соперниками такого уровня можем расти, прибавлять в мастерстве как индивидуально, так и как команда в целом», – сказал Мусаев.