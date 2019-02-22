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    Мусаев – о выходе на «Валенсию» в ЛЕ: «Только с соперниками такого уровня «Краснодар» может расти»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

    Российский клуб, прошедший в 1/16 финала «Байер» по правилу гостевых голов (0:0, 1:1), в следующем раунде сыграет с «Валенсией».

    «Валенсия» – клуб с большой историей, в его составе есть ряд игроков серьезного европейского уровня. Он показывает хорошие результаты как в Лиге Европы, так и Кубке Испании, где дошел до полуфинала и сражается за выход в финал.

    Мы рады этому жребию, потому что только встречаясь с соперниками такого уровня можем расти, прибавлять в мастерстве как индивидуально, так и как команда в целом», – сказал Мусаев.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    22.02.2019 19:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 10:50

      Очень прилично выглядит Краснодар в начале сезона. И во многом это заслуга Мусаева.

      2
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 23 февраля 2019, 08:44

      Отлично сказано. Это не прежняя Валенсия, она вполне проходима,только надо поработать над реализацией моментов, их была уйма, все могло решиться в первом тайме.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 февраля 2019, 03:31

      Хороший адекватный тренер, говорит правильные вещи. Похоже в нашем чемпионате зарождается новая звезда в тренерском полку. Желаю удачи ему в дальнейшем!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 февраля 2019, 01:33

      Приятно слышать! Редкий случай, когда не обижаются на жеребьевку и рады встрече с сильным соперником.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 23 февраля 2019, 00:32

      Бить надо валенсианцев, нехай не реальные и не барсуки, бить надо гадов!!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2019, 00:32

      Муся прав. Валенсию нужно проходить!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 22 февраля 2019, 23:59

      соперников такого уровня надо проходить.
      посмотрим на сколько Краснодар готов ....

      6
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 22 февраля 2019, 22:58

      Пожелаем удачи Краснодару. Не тот случай когда за раннее посыпают голову пеплом. Но!!! Валенсия -это крепкий середняк. И не известно, какие у них планы на ЛЕ. Так что игра будет очень и очень сложной. Для Краснодара -это прежде всего хороший шанс проявить себя на европейской арене. Европа должна видеть, что и в России тоже есть интересный самобытный футбол.

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 февраля 2019, 21:06

      жаль Черышева... вылетят....

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 февраля 2019, 21:04

      Не считаю нынешнюю Валенсию сильным соперником! Хорошая, довольно непредсказуемая, команда - не более!!! Все будет от мелочей зависеть!!! Если Ольсен и Классон будут не забивать в таких моментах как у них были в матчах с Байером, тогда могут возникнуть проблемы!!!

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