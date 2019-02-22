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    УЕФА разведет российские клубы с киевским «Динамо» при жеребьевке Лиги Европы

    «Зенит» и «Краснодар» разведут c киевским «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы.

    Исполнительный комитет УЕФА объявил о решении развести клубы из России и Украины при жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы. Подобное решение применялось и на предыдущих стадиях турнира.

    • Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня, 22 февраля, в Ньоне.
    • Начало – в 15:00 московскому времени.
    • На этой стадии турнира команды из одной страны могут встретиться друг с другом.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    22.02.2019 08:42
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 22 февраля 2019, 16:11

      а если они пройдут в финал, там тоже разведут?

      1
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      ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 > SarJr 22 февраля 2019, 18:14

      Ага, золотые и серебрянные медальки разделят на две части, также и с кубком)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr > PopCorn963 22 февраля 2019, 18:24

      "победила дружба"... Ой, извините, какая дружба....)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2402

      SarJr > PopCorn963 22 февраля 2019, 18:31

      А в протокол напишут, что победил ЦСКиев, Локотер, ЗЕНиев, краснепр...

      1
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      ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr > PopCorn963 22 февраля 2019, 18:33

      И играть будут со манекенами на двух отдельных полях. Там ещё кстати заболотный красную получит)

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > SarJr 23 февраля 2019, 10:24

      Нет, не разведут...потому что финал проходит на нейтральном поле...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 15:17

      Конечно сейчас это невозможно..

      3
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 22 февраля 2019, 15:03

      Вангую Зенит - Бенфика, Краснодар - Наполи

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 22 февраля 2019, 16:25

      Я с внучкой лучше на вангавал... Будем испанцев гонять. )))

      3
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 16:29

      Плохо я на вангавала....Хотя жеребьёвка мне понравилась, Вильяреал интересный соперник как в прочем и Валенсия ...Болеем за наших, шансы есть...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 22 февраля 2019, 16:33

      Твой вариант нам мало шансов оставлял, а тут они есть.

      3
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      Рейтинг: +536

      19831170 22 февраля 2019, 10:50

      А если в 1/2 или в финале встретятся,карнавала не будет?Маразм,идиотизм и просто смех)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 10:16

      При разводе главное, чтобы вас не "развели"... В оккупированном Киеве уже проводили матч смерти в 1942г. Мы уже будем играть в освобождённом Киеве, но это будет не скоро...

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 09:44

      И это правильно. Фашиков надо изолировать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11242

      alp 22 февраля 2019, 09:36

      правильно... а то наши случайно могут киев взять...в смысле, освободить )

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 22 февраля 2019, 09:26

      Вообще не пойму почему эти разводят динамо, это футбол епт, зачем его с политикой мешать, в финале встретиться зенит и Динамо вы отмените кубок?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > BlackMurder 22 февраля 2019, 11:40

      А как стычки между болелами,,,провакации однозначно были бы,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > BlackMurder 22 февраля 2019, 11:50

      Не переживай ни Зенит, ни Динамо до финала не дойдут. В УЕФА об этом знают. Думаю, что уже при жеребьёвке 1/4 развод не потребуется.

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > BlackMurder 22 февраля 2019, 12:14

      Финал проходит не на Украине!

      1
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      Рейтинг: +452

      тёска > BlackMurder 22 февраля 2019, 12:59

      Но финал будет где-то в лисабоне

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 февраля 2019, 09:09

      Не беда встретимся в финале) Ещё бы российские между собой развёл)

      7
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > woyser 22 февраля 2019, 10:14

      В следущей стадии динамо вылетит

      1
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