УЕФА разведет российские клубы с киевским «Динамо» при жеребьевке Лиги Европы

«Зенит» и «Краснодар» разведут c киевским «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы.

Исполнительный комитет УЕФА объявил о решении развести клубы из России и Украины при жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы. Подобное решение применялось и на предыдущих стадиях турнира.