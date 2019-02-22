УЕФА разведет российские клубы с киевским «Динамо» при жеребьевке Лиги Европы

а если они пройдут в финал, там тоже разведут?
«Зенит» и «Краснодар» разведут c киевским «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы.
Исполнительный комитет УЕФА объявил о решении развести клубы из России и Украины при жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы. Подобное решение применялось и на предыдущих стадиях турнира.
- Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня, 22 февраля, в Ньоне.
- Начало – в 15:00 московскому времени.
- На этой стадии турнира команды из одной страны могут встретиться друг с другом.