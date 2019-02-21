Оздоев, Азмун и Барриос выйдут в старте у «Зенита» на матч с «Фенербахче»

ЗЕ БОЛОТО зачем нужен? Его манекены уже обыгрывают)))
«Зенит» и «Фенербахче» объявили стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.
«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Азмун, Дриусси, Смольников, Дзюба, Барриос, Оздоев, Эрнани, Ракицкий.
«Фенербахче»: Текин, Калдырым, Потук, Топал, Мозес, Эйзбайраклы, Айю, Жаилсон, Шкртел, Чифтпынар, Эльмас.
- Матч начнется в 20:55 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Француз, который постоянно играет против «Зенита»