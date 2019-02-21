Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оздоев, Азмун и Барриос выйдут в старте у «Зенита» на матч с «Фенербахче»

    «Зенит» и «Фенербахче» объявили стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Азмун, Дриусси, Смольников, Дзюба, Барриос, Оздоев, Эрнани, Ракицкий.

    «Фенербахче»: Текин, Калдырым, Потук, Топал, Мозес, Эйзбайраклы, Айю, Жаилсон, Шкртел, Чифтпынар, Эльмас.

    • Матч начнется в 20:55 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Француз, который постоянно играет против «Зенита»

    Источник: Официальный сайт Лиги Европы

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2019 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 21 февраля 2019, 20:39

      ЗЕ БОЛОТО зачем нужен? Его манекены уже обыгрывают)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 февраля 2019, 20:37

      Не опозорьте страну,новобранцы! А то Зе и Дзю совсем притухли.И припухли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 20:15

      С такой средней линией Зенит ещё не играл и она самое слабое звено в команде из-за отсутствия травмированных игроков. Пенальти судя по составу будет бить Дзюба или Азмун... )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 21 февраля 2019, 20:15

      ерохи и кузи нет опять)))печалька)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 февраля 2019, 20:03

      И чего Семак эту бестолочь Эрнани постоянно выставляет? Почему Ригони нет, а играет Оздоев?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > prezent2017 21 февраля 2019, 20:14

      ригони не заявлен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 20:01

      Чифтпынар, Эйзбайраклы и Калдырым-не дай Бог комментаторам часто произносить эти фамилии.Орлову наверно логопеда Зенит нанимал перед матчем.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 20:24

      не поможет ему логопед на первой же фамилии чифтырпынар язык заклинит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Полная Канистра 25 февраля 2019, 12:39

      Ну да,су.ка,не получилось во время матча послушать,как он их произносит_)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx 21 февраля 2019, 20:00

      С самого начала нужен навал, давление,прессинг, если конечно физика не подведет- Зениту дома последнее время везет, и должно повезти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 19:58

      А Вальбуэна???Су.ка,как хотелось на него посмотреть.Надеюсь его просто берегут для второго тайма.
      Удачи,Зенит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 21 февраля 2019, 19:56

      Оздоев - это, конечно, жестко
      Но кадровые проблемы существенные

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 21 февраля 2019, 19:56

      А кто ещё может усилить? Заболотный, Краневиттер и Нету. Сильно!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11