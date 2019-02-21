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    Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Ювентус»: мадридцам отменили гол после VAR, Годин забил рикошетом от Роналду

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико»«Ювентус» завершился со счетом 2:0.

    Голы на счету защитников Хосе-Марии Хименеса и Диего Година. Второй забил гол касанием от нападающего Криштиану Роналду.

    Главный арбитр Феликс Цвайер отменил гол нападающего Альваро Мораты после просмотра VAR. Судейская бригада зафиксировала фол испанца на защитнике туринцев Джорджо Кьеллини.

    Ответная встреча состоится 12 марта в Турине.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Атлетико – Ювентус – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Хименес, 78; 2:0 – Годин, 83.

    «Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Луис, Коке (Корреа, 67), Томас (Лемар, 61), Родри, Сауль, Гризманн, Коста (Мората, 58).

    «Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Бентакур, Пьянич (Джан, 73), Матюиди (Кансело, 84), Манджукич, Дибала (Бернардески, 80), Роналду.

    Предупреждения: Коста, 8; Томас, 45+3; Гризманн, 89 – Сандро, 55.

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир

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    21.02.2019 00:57
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +875

      sidul1 21 февраля 2019, 12:56

      Для Юве в Италии нет достойных соперников, после зимней спячки попали на Симионе, его автобус пару раз смог забить. Юве обкакался по полной, в Турине спасут только штрафные и пенальти.

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > sidul1 21 февраля 2019, 16:11

      1 гол на контратаке у атлетико и ювентусу уже 4 гола надо забивать ! а 4 гола атлетико забить ! хахаха дохрена делов !

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 21 февраля 2019, 12:04

      Один игрок ,даже великий это ещё не команда,,,,,

      3
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 февраля 2019, 11:14

      С одним великим игроком сделать нужный результат не возможно.

      4
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 21 февраля 2019, 10:09

      Или отменят VAR или это идиотское нововведение убьет футбол. Своими бесконечными аппеляциями, остановками игры , отменами голов. Человеческие ошибки, в том числе и судейские, составная часть живого футбола. Футбол - это живая жизнь, а "...жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь" (с). В жизни нет функций "назад", "повтор", "стоп". Жизнь не компьютерная игра.

      2
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      Рейтинг: +142

      orzy 21 февраля 2019, 09:10

      Это говорит о том что Серия А отстой
      Ла лига рулит

      2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 21 февраля 2019, 08:41

      Причем тут Рона? кроме него не кто не играл?где крайне защитники?где центр ползащитники?ну кто кто там играл?мне кажется юве(старая команда, кроме Рона) наложили в штанах

      3
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 21 февраля 2019, 06:43

      Ну здесь хоть голы увидели. То,что забили в конце -говорит о характере.
      2-0 достаточно приличный счет -для ответки.
      Но в Турине ,первым номером засверкает Роналду,если получится....
      Игра будет почище первой!

      5
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 21 февраля 2019, 05:25

      Атлетико КРАСАВЦЫ!!!
      Смотрел только второй тайм, потому что матч в 04:00. А так в 05:00 проснулся и спокойно посмотрел!

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 21 февраля 2019, 03:25

      Болел за юве если бы не роналду

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > SuperPAV9 21 февраля 2019, 08:20

      Да ты крут из за одного игрока бросать команду

      3
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > все_будет_AUDI 21 февраля 2019, 08:29

      Я за юве не болею просто симпотизировал до прихода роналду

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 21 февраля 2019, 03:24

      Я бы не сказал ,что атлетико был настолько хорош, скорее ювентус был настолько плох. Первый тайм за матрасниками был хорош, во втором юве чутка пытался больше владеть мячом и прилетело .И как обычно все голы Атлетико забивает со стандартов. не удивлюсь, если в этом сезоне они забили с них каких 50-60% мячей своих. Играли они лучше, заслужили. Не знаю что там юве будет делать..Зная матрасников, они будут аккуратно охранять результат пуская вперед 1-2, максы 3 человек в контратаки..обычно бесполезные, но 2 гола они не пропустят.

      7
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > DeStar 21 февраля 2019, 07:54

      Посмотрим... Соглашусь, что Юве проиграл по своей глупости, ничего толком не показав!

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > DeStar 21 февраля 2019, 07:55

      Тем более Коста не сыграет

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Дима Цэ 21 февраля 2019, 12:43

      да у атлетов там вроде 2 человека не сыграют, а то и 3. Но и у юве есть потери вроде сандро не сыграет

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