Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Ювентус»: мадридцам отменили гол после VAR, Годин забил рикошетом от Роналду

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Ювентус» завершился со счетом 2:0.

Голы на счету защитников Хосе-Марии Хименеса и Диего Година. Второй забил гол касанием от нападающего Криштиану Роналду.

Главный арбитр Феликс Цвайер отменил гол нападающего Альваро Мораты после просмотра VAR. Судейская бригада зафиксировала фол испанца на защитнике туринцев Джорджо Кьеллини.

Ответная встреча состоится 12 марта в Турине.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Атлетико – Ювентус – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Хименес, 78; 2:0 – Годин, 83.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Луис, Коке (Корреа, 67), Томас (Лемар, 61), Родри, Сауль, Гризманн, Коста (Мората, 58).

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Бентакур, Пьянич (Джан, 73), Матюиди (Кансело, 84), Манджукич, Дибала (Бернардески, 80), Роналду.

Предупреждения: Коста, 8; Томас, 45+3; Гризманн, 89 – Сандро, 55.

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