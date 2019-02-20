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    Семак: «Фенербахче» – опытная команда. «Зенит» ждет сложный матч»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» подчеркнул, что петербуржцев ждет сложный матч, несмотря ​на то, что он пройдет на своем поле.

    – Соперник «Зенита» приехал в Петербург не в полном составе. Ожидаете ли вы, что он завтра сыграет слабее?

    – Игровая модель, наш рисунок игры вряд ли изменятся. Конечно, игра «Фенербахче» дома отличается от игры на выезде – с этой стороны нам будет легче. Но это опытная команда и нас ждет сложный матч.

    – Какова ситуация с травмированными?

    – Далер Кузяев не готов играть, как и Клаудио Маркизио, у которого рецидив старого повреждения. Так что состав игроков, который готовится к матчу, кардинальным образом не изменился.

    – Есть ли шанс завтра сыграть у Леона Мусаева?

    – Конечно, он может сыграть, как и все игроки, которые готовятся к матчу. Мы его проверяем, смотрим на разных позициях, насколько он готов справляться с волнением. Прекрасно понимаем, что это молодой игрок, ему нужно время, чтобы адаптироваться к игре.

    • Матч «Зенит» – «Фенербахче» пройдет в четверг на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.
    • В первой встрече петербуржцы проиграли со счетом 0:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2019 17:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 20:11

      Здесь уже надо будет выложиться в игре и ставить ребят , которые к этому готовы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      American-Patriot 20 февраля 2019, 19:37

      Б...ь, хочется отправить его в "Second hands" - хоть приоденется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 20 февраля 2019, 18:23

      Маркизио самое "удачное" усиление... Удачи парням... Она точно понадобится....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 20 февраля 2019, 17:52

      удачи и победы Вам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 20 февраля 2019, 17:49

      плохо что тренер у Зенита не совсем хорошо руководит командой.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 февраля 2019, 17:44

      дома уж задавите.... иначе нахрен вам еврокубки...

      0
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