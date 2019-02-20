Семак: «Фенербахче» – опытная команда. «Зенит» ждет сложный матч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» подчеркнул, что петербуржцев ждет сложный матч, несмотря ​на то, что он пройдет на своем поле.

– Соперник «Зенита» приехал в Петербург не в полном составе. Ожидаете ли вы, что он завтра сыграет слабее?

– Игровая модель, наш рисунок игры вряд ли изменятся. Конечно, игра «Фенербахче» дома отличается от игры на выезде – с этой стороны нам будет легче. Но это опытная команда и нас ждет сложный матч.

– Какова ситуация с травмированными?

– Далер Кузяев не готов играть, как и Клаудио Маркизио, у которого рецидив старого повреждения. Так что состав игроков, который готовится к матчу, кардинальным образом не изменился.

– Есть ли шанс завтра сыграть у Леона Мусаева?

– Конечно, он может сыграть, как и все игроки, которые готовятся к матчу. Мы его проверяем, смотрим на разных позициях, насколько он готов справляться с волнением. Прекрасно понимаем, что это молодой игрок, ему нужно время, чтобы адаптироваться к игре.