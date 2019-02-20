Линекер: «Месси или Роналду? Вы видели, как Лео обращается с мячом?»

Экс– игрок сборной Англии Гари Линекер объяснил, почему не имеет смысла сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Он просто феноменален. Ему 31 год, а он становится все сильнее. Он играет в футбол так, как остальным не под силу. Я смотрю много футбола. Люди жаждут этой дискуссии – Месси против Роналду, но для меня она не имеет смысла.

Все просто – Месси находится на другом уровне. У меня спрашивают – а что насчет рекордов Роналду? Но я отвечаю им – вы видели, как Месси обращается с мячом?» – говорит Линекер.