Линекер: «Месси или Роналду? Вы видели, как Лео обращается с мячом?»

Все правильно противопоставлять их игру нет смысла.
Экс– игрок сборной Англии Гари Линекер объяснил, почему не имеет смысла сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Он просто феноменален. Ему 31 год, а он становится все сильнее. Он играет в футбол так, как остальным не под силу. Я смотрю много футбола. Люди жаждут этой дискуссии – Месси против Роналду, но для меня она не имеет смысла.
Все просто – Месси находится на другом уровне. У меня спрашивают – а что насчет рекордов Роналду? Но я отвечаю им – вы видели, как Месси обращается с мячом?» – говорит Линекер.
- 58-летний Линекер провел за сборную Англии 80 матчей и забил 48 голов.
- Он выступал за «Лестер», «Эвертон», «Барселону» и «Тоттенхэм».
- Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии и был лучшим снайпером ЧМ-1986.