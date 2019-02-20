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    Линекер: «Месси или Роналду? Вы видели, как Лео обращается с мячом?»

    Экс– игрок сборной Англии Гари Линекер объяснил, почему не имеет смысла сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Он просто феноменален. Ему 31 год, а он становится все сильнее. Он играет в футбол так, как остальным не под силу. Я смотрю много футбола. Люди жаждут этой дискуссии – Месси против Роналду, но для меня она не имеет смысла.

    Все просто – Месси находится на другом уровне. У меня спрашивают – а что насчет рекордов Роналду? Но я отвечаю им – вы видели, как Месси обращается с мячом?» – говорит Линекер.

    • 58-летний Линекер провел за сборную Англии 80 матчей и забил 48 голов.
    • Он выступал за «Лестер», «Эвертон», «Барселону» и «Тоттенхэм».
    • Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии и был лучшим снайпером ЧМ-1986.

    Источник: talkSPORT

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    20.02.2019 06:55
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 15:15

      Все правильно противопоставлять их игру нет смысла.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > solodealer 20 февраля 2019, 19:59

      Йохан Кройф вообще великий футболист ,как он играл просто залюбуешься.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 20 февраля 2019, 08:13

      а выигрывают по прежнему немцы.... правда Гари...?! )

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Project Бабангида 20 февраля 2019, 15:00

      просто линекер был игроком барселоны и болеет за барсу.

      2
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