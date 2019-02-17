Рамос получил 20-ю красную карточку в Примере. Это антирекорд

«Реал» проиграл «Жироне» в матче 24 тура чемпионата Испании со счетом 1:2.

Защитник мадридцев Серхио Рамос на 90-й минуте получил красную карточку.

Удаление стало для 32-летнего футболиста сборной Испании 20-м за 17 лет выступлений в Примере. По этому показателю он обошел экс-защитника «Севильи» Пабло Альфаро и бывшего игрока обороны «Сарагосы» Хави Агуадо, у которых по 18 удалений.