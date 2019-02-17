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    Рамос получил 20-ю красную карточку в Примере. Это антирекорд

    «Реал» проиграл «Жироне» в матче 24 тура чемпионата Испании со счетом 1:2.

    Защитник мадридцев Серхио Рамос на 90-й минуте получил красную карточку.

    Удаление стало для 32-летнего футболиста сборной Испании 20-м за 17 лет выступлений в Примере. По этому показателю он обошел экс-защитника «Севильи» Пабло Альфаро и бывшего игрока обороны «Сарагосы» Хави Агуадо, у которых по 18 удалений.

    • Рамос перешел в «Реал» в августе 2005 года из «Севильи» за 27 миллионов евро.
    • Выиграл с королевским клубом 20 трофеев.
    • УЕФА рассмотрит дело о, возможно, умышленной желтой карточке Рамоса в матче ЛЧ.

    Источник: Marca

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    17.02.2019 17:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 18 февраля 2019, 10:50

      Пристрелите его кто-нибудь )

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 17 февраля 2019, 22:00

      Ну если так подумать, за 17 лет 20 красных? ну т.е чуточку больше 1 красной за сезон. Не то, что есть чем хвалиться.. но за сколько там реал играет,ежегодно 38 матчей, и 1 красная.. ну.. норм

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 17 февраля 2019, 19:28

      У этого изита еще все впереди в плане желтых и красных карточек

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 17 февраля 2019, 18:42

      В Инстаграм он врядли выложит это "рекорд"

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 17 февраля 2019, 17:49

      Нам бы его в Зенит, он бы днище ломал, цены бы ему не было

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Zubo 17 февраля 2019, 19:29

      Рот закрой

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 февраля 2019, 17:40

      Серхио "отжигает" по-взрослому...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 17:34

      Стоило ему пошутить в интервью об этих карточках ,как тут же получил.

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