Рамос получил 20-ю красную карточку в Примере. Это антирекорд

Пристрелите его кто-нибудь )
«Реал» проиграл «Жироне» в матче 24 тура чемпионата Испании со счетом 1:2.
Защитник мадридцев Серхио Рамос на 90-й минуте получил красную карточку.
Удаление стало для 32-летнего футболиста сборной Испании 20-м за 17 лет выступлений в Примере. По этому показателю он обошел экс-защитника «Севильи» Пабло Альфаро и бывшего игрока обороны «Сарагосы» Хави Агуадо, у которых по 18 удалений.
- Рамос перешел в «Реал» в августе 2005 года из «Севильи» за 27 миллионов евро.
- Выиграл с королевским клубом 20 трофеев.
- УЕФА рассмотрит дело о, возможно, умышленной желтой карточке Рамоса в матче ЛЧ.