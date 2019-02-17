Журналист Зеленов: «Изначально Черышева не планировали брать на ЧМ-2018. На сбор Дениса брали для количества, а фаворитом был Ташаев»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассказал, что тренерский штаб сборной России в преддверии чемпионата мира-2018 не планировал брать на турнир Дениса Черышева. В приоритете на эту позицию был другой игрок.

«Когда Черышев приехал на сбор в Австрию, тренерский штаб думал, что это игрок для количества, для тренировок. Фаворитом был Александр Ташаев, которого Станислав Черчесов знал по «Динамо». Черышев сумел переломить эту ситуацию, выиграл конкуренцию», – сказал Зеленов.