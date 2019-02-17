Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Журналист Зеленов: «Изначально Черышева не планировали брать на ЧМ-2018. На сбор Дениса брали для количества, а фаворитом был Ташаев»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассказал, что тренерский штаб сборной России в преддверии чемпионата мира-2018 не планировал брать на турнир Дениса Черышева. В приоритете на эту позицию был другой игрок.

    «Когда Черышев приехал на сбор в Австрию, тренерский штаб думал, что это игрок для количества, для тренировок. Фаворитом был Александр Ташаев, которого Станислав Черчесов знал по «Динамо». Черышев сумел переломить эту ситуацию, выиграл конкуренцию», – сказал Зеленов.

    • На ЧМ-2018 Черышев провел пять матчей, забил четыре гола.
    • В текущем сезоне Примеры игрок провел 14 мачей, забил два мяча, сделал две результативные передачи.
    • Ташаев в нынешнем сезоне РПЛ сыграл в восьми матчах.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2019 07:32
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 17 февраля 2019, 19:25

      Каким же фаворитом был Ташаев, если в контрольных матчах в канун ЧМ он не сыграл ни минуты? Фантазии Зеленова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 17 февраля 2019, 13:29

      Ташаев в Спартаке - одно из самых слабых звеньев в ПЗ, и что с ним произошло после перехода из Динамо, решить и помочь выйти на приличный уровень способен только он сам...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ssspartak 17 февраля 2019, 11:46

      Обозреватель Зеленов совсем наверное "поехал"!! Черышев с любым нашим сборником заочно фаворит т.к. у него практика в топ лиге. Если он не травмирован и здоров, то способен потащить вперед нашу команду пешеходов и лысых старых мельников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 февраля 2019, 10:10

      Лысая голова Черчеса очень мудрая именно потому, что лысая и с усами. Больше там ничего нет, потому чуть Черышева на эту балаболку не променял. А вот с хорватами в матче заменил, наверно усы подсказали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 февраля 2019, 09:18

      Зеленов, долго думал, чтобы что-нибудь написать? Что-то тебя в
      прошлое тянет, то про Эльма пишешь, то вот о Черышеве вспомнил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 17 февраля 2019, 08:15

      При всём уважении, Ташаеву ещё далеко до Черышева. Но всё в его ногах.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > sergeIKAZ 17 февраля 2019, 09:20

      Ташаев никогда не выйдет на уровень Черышева.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > sergeIKAZ 17 февраля 2019, 10:11

      Не в ногах, а в голове. Ноги вроде бегают, а вот куда..., голова подсказать не в состоянии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 17 февраля 2019, 08:08

      Это потому, что Черышев в Европе привык к конкуренции, а Ташаев играл в РФПЛ благодаря лимиту.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11