Журналист Зеленов: «Изначально Черышева не планировали брать на ЧМ-2018. На сбор Дениса брали для количества, а фаворитом был Ташаев»

Каким же фаворитом был Ташаев, если в контрольных матчах в канун ЧМ он не сыграл ни минуты? Фантазии Зеленова.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассказал, что тренерский штаб сборной России в преддверии чемпионата мира-2018 не планировал брать на турнир Дениса Черышева. В приоритете на эту позицию был другой игрок.
«Когда Черышев приехал на сбор в Австрию, тренерский штаб думал, что это игрок для количества, для тренировок. Фаворитом был Александр Ташаев, которого Станислав Черчесов знал по «Динамо». Черышев сумел переломить эту ситуацию, выиграл конкуренцию», – сказал Зеленов.
- На ЧМ-2018 Черышев провел пять матчей, забил четыре гола.
- В текущем сезоне Примеры игрок провел 14 мачей, забил два мяча, сделал две результативные передачи.
- Ташаев в нынешнем сезоне РПЛ сыграл в восьми матчах.