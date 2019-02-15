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    Манчини: «Италия может выиграть Евро-2020»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини надеется побороться за победу в чемпионате Европы 2020 года.

    «Нет команд, которые явно нас превосходят. Аргентина не может выиграть Кубок Америки с Месси в составе, а у других нет Месси. Так почему мы не можем думать о победе в чемпионате Европы?

    Барелла, Кьеза, Дзаньоло, Романьоли и многие другие? Да, мы пошли достаточно смелым путем, привлекая молодых игроков. Могут появиться и другие, потому что в Италии гораздо больше хорошей молодежи.

    Молодые игроки – частая тема. Через два года мы сможем собрать сильную команду, которая сможет хорошо выступить на Евро и хорошо провести чемпионат мира-2022», – сказал Манчини.

    В отборе к Евро-2020 итальянцы сыграют с Боснией и Герцеговиной, Финляндией, Грецией, Арменией и Лихтенштейном.

    Источник: Football Italia

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    15.02.2019 14:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 15 февраля 2019, 19:43

      зря он позволяет себе такие высказывания. Больше давления и больше ответственности. Был бы поумнее молчал бы, зная что там претендентов помимо Италии туча.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 16:24

      Роберто ,тебе и флаг в руки.

      2
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 15 февраля 2019, 16:23

      Выиграет Россия

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 15:25

      Команд 8 может выиграть ЧЕ 2020 г. с большей вероятностью чем Италия пробьётся в полуфинал...

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 февраля 2019, 14:46

      В каком это месте то, по товаркам видно было что сырая команда и один брак, как в защите, так и в нападении и про выиграть Евро-2020 можно сказать про любую сборную и фаворитов сейчас чисто два Бельгия и Франция

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