Манчини: «Италия может выиграть Евро-2020»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини надеется побороться за победу в чемпионате Европы 2020 года.

«Нет команд, которые явно нас превосходят. Аргентина не может выиграть Кубок Америки с Месси в составе, а у других нет Месси. Так почему мы не можем думать о победе в чемпионате Европы?

Барелла, Кьеза, Дзаньоло, Романьоли и многие другие? Да, мы пошли достаточно смелым путем, привлекая молодых игроков. Могут появиться и другие, потому что в Италии гораздо больше хорошей молодежи.

Молодые игроки – частая тема. Через два года мы сможем собрать сильную команду, которая сможет хорошо выступить на Евро и хорошо провести чемпионат мира-2022», – сказал Манчини.

В отборе к Евро-2020 итальянцы сыграют с Боснией и Герцеговиной, Финляндией, Грецией, Арменией и Лихтенштейном.