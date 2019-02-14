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    Ибрагимович: «Возможно, в этой ЛЧ победит одна из моих бывших команд»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, кто из команд, по его мнению, будет претендовать на победу в Лиге чемпионов-2018/19.

    «В этом году данный вопрос является очень открытым. Нет фаворитов или команды, которая лучше всех остальных. Может быть, победит одна из моих бывших команд – «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Барселона».

    К сожалению, «Интер» вылетел, а «Милан» в турнире не выступает. Есть четыре команды, и я надеюсь, что одна из них выиграет», – сказал Ибрагимович.

    • Швед ни разу не побеждал в Лиге чемпионов.
    • Ни за одну своих из команд в карьере форвард не выступал дольше четырех лет.

    Источник: Football Italia

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    14.02.2019 12:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 февраля 2019, 12:46

      ПСЖ, Ювентус и Барселона имеют хорошие шансы на победу! Кроме них пожалуй что МС только из реальных претендентов

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