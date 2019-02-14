Ибрагимович: «Возможно, в этой ЛЧ победит одна из моих бывших команд»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, кто из команд, по его мнению, будет претендовать на победу в Лиге чемпионов-2018/19.

«В этом году данный вопрос является очень открытым. Нет фаворитов или команды, которая лучше всех остальных. Может быть, победит одна из моих бывших команд – «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Барселона».

К сожалению, «Интер» вылетел, а «Милан» в турнире не выступает. Есть четыре команды, и я надеюсь, что одна из них выиграет», – сказал Ибрагимович.