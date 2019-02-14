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    Набиуллин – худший защитник «Зенита» в матче с «Фенербахче» по проценту выигранных единоборств

    Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин провел 61 минуту на поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Игрок вышел победителем из 31 процента единоборств.

    Это худший показатель среди остальных защитников россиян в том матче. Лучшим стал Игорь Смольников – 60 процентов выигранных единоборств (три из пяти).

    • В текущем сезоне РПЛ Набиуллин провел девять матчей, отметился голевой передачей.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
    • Трофеев за свою карьеру Набиуллин не брал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2019 09:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 февраля 2019, 01:07

      Худших там хватало, не только Набиуллин.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 февраля 2019, 21:35

      Молодой , старается -- но чего не дали по мо молодости -- на таком уровне добрать очень тяжко !

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 февраля 2019, 20:19

      Поражён тем.что он постоянный игрок основы. Свидетельство деградации команды.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 февраля 2019, 20:11

      Что-то мне кажется, в Зене его не любят, орут на него, хотя парень старается.

      0
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      Рейтинг: +6311

      порт 14 февраля 2019, 17:42

      Просто игрок ещё не опытный, и явно растерялся, тем более при такой поддержке местных болел.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 15:04

      Да пока прогресса в его игре не видно.

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 14 февраля 2019, 14:16

      Набиуллин , Эрнани ,Дзюба (просто стоял как столб . когда забивали ) , Мак , Краневиттер-очень слабы !

      3
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 14 февраля 2019, 11:50

      Зачем ругать Набиуллина возможности которого всем давно известны? Ругать надо тренера, который на такой матч поставил Набиуллина, Краневиттера и Эрнани, мотивируя эти решения травмой Ерохина. Ну при чем тут Ерохин и тройка игроков, которых сейчас и бесплатно не взяли бы ни в один клуб РПЛ, даже в Енисей? Дело не в травме Ерохина, а в квалификации тренера, которому Эрнани кажется топ-игроком. Хотя когда Эрнани пытался играть в Сент-Этьенне, там над ним ржали все и усадили на лавку почти сразу же.

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 февраля 2019, 10:28

      Набиуллин такой лёгкий,что после столкновения отлетает на пару метров
      Лучше бы Чернова оставили

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Tajik-za Zenit 14 февраля 2019, 14:28

      Чернов- отличный защитник ! Которому , толком не дали шанс по играть , при чём как ни странно , начиная со Спалетти...

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