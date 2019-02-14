Набиуллин – худший защитник «Зенита» в матче с «Фенербахче» по проценту выигранных единоборств

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин провел 61 минуту на поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Игрок вышел победителем из 31 процента единоборств.

Это худший показатель среди остальных защитников россиян в том матче. Лучшим стал Игорь Смольников – 60 процентов выигранных единоборств (три из пяти).