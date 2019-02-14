Рамос: «Я за VAR. Система делает футбол справедливее»

Защитник «Реала» Серхио Рамос дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1). В первом тайме в ворота испанцев отменили гол после видеопросмотра.

«Я являюсь большим сторонником VAR. Благодаря системе футбол становится справедливее», – цитирует Рамоса ВВС.

Ответный матч состоится 5 марта.

УЕФА объяснил, почему гол «Аякса» не был засчитан.

Тренер «Аякса» считает ситуацию позорной.

Все обсуждают скандал с видеоповтором в ЛЧ. Говорят, «Аякс» обокрали