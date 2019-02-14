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    Рамос: «Я за VAR. Система делает футбол справедливее»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1). В первом тайме в ворота испанцев отменили гол после видеопросмотра.

    «Я являюсь большим сторонником VAR. Благодаря системе футбол становится справедливее», – цитирует Рамоса ВВС.

    Все обсуждают скандал с видеоповтором в ЛЧ. Говорят, «Аякс» обокрали

    Источник: ВВС

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    14.02.2019 07:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 14 февраля 2019, 11:54

      Матч с Баварией вспомни если бы вар вы бы их не прошли

      0
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      Рейтинг: +259

      professor13 14 февраля 2019, 10:26

      Рамос наверное лучший защитник в мире,но как человек го.но,для меня это самый мерзкий игрок в мире...

      2
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 14 февраля 2019, 08:38

      за var, когда он работает на тебя.
      против var, когда он работает против тебя)

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 08:04

      Я сразу вспомнил Артуро Видаля, который, если я ничего не путаю, был за ВАР, когда он помог сборной Чили, и против - когда не помог) Рамос же не зря именно сейчас высказался, т.к. ВАР предотвратил ошибку в пользу Аякса, а если было бы наоборот?)

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Cules2013 14 февраля 2019, 13:53

      В прошлой статье про VAR вы утверждали, что эта система безупречна, а сегодня у вас уже берут сомнения! Еще раз специально повторюсь, специально для вас, что критика неизбежна даже с VAR, пока конечное решение выносит судья! А судья вынесет именно то решение, которое у него в голове, так как сколько судей, столько и мнений и решений! Либо будет судить так, как скажут ему перед матчем, и не важно, что он там увидит после повтора. Поэтому утверждения про то , что VAR делает футбол справедливее, это утверждение спорное! Правильно выше ,,Дима Цэ ,, высказал свое мнение - (за var, когда он работает на тебя.
      против var, когда он работает против тебя)

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Fin035 14 февраля 2019, 15:44

      что-то вы себе насочиняли тут, и выдали мои слова и мысли)

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Cules2013 14 февраля 2019, 18:49

      Зачем мне сочинять? Вот ваши слова и мысли!
      1. ВАР - это камеры и компьютеры. Претензии во многом идут именно в адрес судей и расплывчатых правил самого футбола как спортивной игры.
      2. Каждый эпизод нужно разбирать отдельно, а не косить всё под одну гребёнку. Я вот считаю, что в случае с Винисиусом и Кейном судья принял правильное решение. На стоп-кадре от Сарри неправильно нарисована оффсайдная линия. Перес тоже человек заангажированный, ему всегда мерещатся заговоры против Реала, хотя уже сколько лет подряд, с точки зрения судейских ошибок, Реал чуть ли не самая везучая команда в мире. Лавочка халявы прикрылась - Перес, разумеется, что против.
      3. Ошибок в футболе стало явно меньше. ВАР работает. Тут больше трёпа тех, кто вечно с чем-то не согласен, не важно с чем, всё новое по определению для них - фигня. А также есть элемент саботажа и плохой подготовленности самих судей.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Cules2013 14 февраля 2019, 19:06

      Честно говоря не хочу из этого разводить полемику, поэтому забыли...! Я понял все ваши разные слова и мысли, а вы услышали меня, не сомневаюсь!))

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