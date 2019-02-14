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    УЕФА объяснил, почему гол «Аякса» в ворота «Реала» не был засчитан

    В первом тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Реалом» (1:2) не был засчитан гол голландцев. УЕФА объяснил такое решение судьи Дамира Скомины.

    «На 38-й минуте первого матча между «Аяксом» и «Реалом» Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра VAR. Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико находился в положении «вне игры» и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это.

    Решение было принято в соответствии с инструкцией VAR. Гол был отменен верно, а за офсайд был назначен свободный удар», – говорится в заявлении.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2019 06:49
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 14 февраля 2019, 19:42

      По данным правилам можно спорить сколько угодно, но я почему-то уверен, что если бы команды в этом эпизоде поменялись местами, то судья бы гол засчитал или просто не стал бы пользоваться системой видеоповторов.

      -1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 14 февраля 2019, 13:22

      А не спроста то судью в последний момент то поменяли и результат на лицо

      8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 12:07

      Что поделаешь ,если УЕФА подтвердила правильность решения арбитра.

      4
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      Рейтинг: +232

      hofman 14 февраля 2019, 11:31

      Моё мнение,если вратарю мешали в его площади, значит нарушение. Но тут игровой эпизод, суета. Если в таких эпизодах ставить в пользу вратаря, тогда проще вообще запретить игрокам во вратарскую заходить.

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > hofman 14 февраля 2019, 11:45

      Здесь не нарушение, а офсайд

      0
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > ufos73 14 февраля 2019, 13:10

      Офсайд был пассивным. А вот помеха вратарю? Игрок стоял спиной к нему и никак не мог видеть действия кипера.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Олег Колесов 14 февраля 2019, 19:30

      А разве кто то вообще спецом в офсайд лезет? С таким рассуждение все офсайды пассивные, они ж не хотели в него попасть... Если игрок мешает, значит он активный игрок, а не пассивный. Пассивный это те кто сбоку стоит и вообще ни как не принимает участие в моменте

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 февраля 2019, 11:00

      Нравятся вам правила или нет, но в них такая ситуация четко прописана, это офсайд... А если бы гол засчитали, то судью бы в необъективности обвинял бы уже Реал а УЕФА поддержал бы их... А болелы могут скока угодно пищать )

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 14 февраля 2019, 10:36

      Хм... А перед матчем судью поменяли...

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Добрый Бобер 14 февраля 2019, 11:20

      и что? именно поэтому игрок аякса был в офсайде, раз судью поменяли?

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      Рейтинг: +617

      nelez 14 февраля 2019, 10:30

      Все тут знатоки. И знают больше чем судьи уефа.

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 14 февраля 2019, 10:29

      Все по полкам разложили, респект. Гол аяксиды действительно забили неправильный. Да и все равно вылетят и продолжат играть в своей голландской заднице.

      3
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 14 февраля 2019, 10:27

      Боюсь что это реалу не поможет, будет выбит в следующем раунде

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 14 февраля 2019, 10:26

      Давайте прикрепим Скомину к Реалу в ЛЧ и пусть каждый год берут, чего уж там, а УЕФА будет домашка каждый раз придумывать почему судейская ошибка не ошибка

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Tyler_Stark 14 февраля 2019, 11:20

      ммм, а ты гений видимо, ну так расскажи-ка мне где тут ошибка? я не стебусь,мне просто интересно ,что такого знаешь ты, и при этом никто этого больше не знает

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > DeStar 14 февраля 2019, 23:05

      То есть, по-твоему Реал не протаскивают в ЛЧ? Я не хейтер Реала, но сколько было моментов когда и из офсайда забивали, и красных не давали, и вторых желтых, но почему-то у судей были в тот момент закрыты глаза

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