УЕФА объяснил, почему гол «Аякса» в ворота «Реала» не был засчитан

В первом тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Реалом» (1:2) не был засчитан гол голландцев. УЕФА объяснил такое решение судьи Дамира Скомины.

«На 38-й минуте первого матча между «Аяксом» и «Реалом» Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра VAR. Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико находился в положении «вне игры» и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это.

Решение было принято в соответствии с инструкцией VAR. Гол был отменен верно, а за офсайд был назначен свободный удар», – говорится в заявлении.