Тренер «Аякса» тен Хаг: «Позор, что наш гол «Реалу» не засчитали»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал отмененный гол в ворота «Реала» во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). Специалист считает ситуацию позорной.

«Это позор. Судьи говорят, что это оффсайд, помеха вратарю. Насчет положения «вне игры» не думаю», – цитирует голландца AS.

Ответный матч состоится 5 марта.

Единственный гол «Аякса» забил Хаким Зиеш .

. У гостей победный мяч на счету Марко Асенсио.

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