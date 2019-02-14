Тренер «Аякса» тен Хаг: «Позор, что наш гол «Реалу» не засчитали»

На лицо факт прямой поддержки Реала. УЕФА слепа. Не засчитан гол Аякса, там был чистейший пас от вратаря Реала на аргентинца. Ну и второй гол Реала был забит, когда Васкес обнял Де Йонга, затормозил его движение и уронил и не дал ему участвовать в отборе мяча. При этом судья находился в метре от события и не свистнул. Реал был так себе, а вот судья сделал игру в пользу Реала. Аякс отличная команда, её интересно смотреть.
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал отмененный гол в ворота «Реала» во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). Специалист считает ситуацию позорной.
«Это позор. Судьи говорят, что это оффсайд, помеха вратарю. Насчет положения «вне игры» не думаю», – цитирует голландца AS.
- Ответный матч состоится 5 марта.
- Единственный гол «Аякса» забил Хаким Зиеш.
- У гостей победный мяч на счету Марко Асенсио.
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