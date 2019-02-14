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    Тренер «Аякса» тен Хаг: «Позор, что наш гол «Реалу» не засчитали»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал отмененный гол в ворота «Реала» во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). Специалист считает ситуацию позорной.

    «Это позор. Судьи говорят, что это оффсайд, помеха вратарю. Насчет положения «вне игры» не думаю», – цитирует голландца AS.

    • Ответный матч состоится 5 марта.
    • Единственный гол «Аякса» забил Хаким Зиеш.
    • У гостей победный мяч на счету Марко Асенсио.

    Все обсуждают скандал с видеоповтором в ЛЧ. Говорят, «Аякс» обокрали

    Источник: AS

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    14.02.2019 06:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 14 февраля 2019, 12:23

      На лицо факт прямой поддержки Реала. УЕФА слепа. Не засчитан гол Аякса, там был чистейший пас от вратаря Реала на аргентинца. Ну и второй гол Реала был забит, когда Васкес обнял Де Йонга, затормозил его движение и уронил и не дал ему участвовать в отборе мяча. При этом судья находился в метре от события и не свистнул. Реал был так себе, а вот судья сделал игру в пользу Реала. Аякс отличная команда, её интересно смотреть.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 11:52

      Отличный матч провел Аякс и не заслуживал поражения.Но в футболе бывает всякое.

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 февраля 2019, 11:28

      Каждая кукушка своё болото хвалит..
      Это про ВАР, Так будет всегда в чью пользу видеоповтор!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 февраля 2019, 11:26

      этот аякс мог победить этот реал.... я болел за молодую поросль аякса

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 14 февраля 2019, 11:23

      Бред, аякс играл лучше поэтому и обидно тренеру.

      1
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      Рейтинг: +259

      professor13 14 февраля 2019, 10:28

      Если бы гол засчитали игра бы была совсем другой,ведя в счете Аякс играл бы на контратаках это у них получается лучше всего

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 07:48

      А тут думать не нужно, для этого есть правила, и повтор всё чётко показал.
      Мне симпатичен Аякс, но тен Хаг не прав. Сейчас популярно гавкать на Реал и Барсу, по поводу и без. Нужно стараться быть объективными.
      тен Хаг не хочет обсудить эпизод с голом Аякса, где было подозрение на нарушение?)

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Cules2013 14 февраля 2019, 08:57

      Не не показал он четко, нечетко зависит когда воспроизведение остановить, чуть позже и он уже не вне игры..

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Zubo 14 февраля 2019, 10:31

      а зачем останавливать позже, нужно же вовремя)
      и это вопрос не к ВАР, а больше к правилам футбола, которые допускают такие вещи как, например, сантиметровый оффсайд. Вот проблему сантиметров/миллиметров уже решили с взятием ворот. Теперь дело с оффсайдами и от кого ушёл мяч за боковую.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Cules2013 14 февраля 2019, 19:50

      Глупости. Просто это Лига Чемпионов и арбитры почти всегда судят в пользу сильнейшей команды, чтобы потом было больше зрелищности и денег. Если бы таким образом забил Реал, уверен, судья бы даже "ВАР" не воспользовался и засчитал гол.

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