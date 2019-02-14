Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Реал» на выезде обыграл «Аякс», судья отменил гол хозяев после первого в истории просмотра VAR

    «Реал» на выезде обыграл «Аякс» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:1.

    За хозяев забил нападающий Хаким Зиеш. В составе гостей отличились нападающий Карим Бензема и полузащитник Марко Асенсио.

    В концовке первого тайма главный судья Дамир Скомина отменил гол защитника Николаса Тальяфико в ворота мадридцев после просмотра VAR. Случай стал первым в истории турнира. Система видеопоторов появилась со стадии 1/8 финала текущего розыгрыша.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Аякс (Голландия) – Реал (Испания) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бензема, 60; 1:1 – Зийеш, 75; 1:2 – Асенсио, 87.

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2019 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 11:39

      Нельзя сказать что Реалу досталась победа случайно. При отличной игре Аякса ,"сливочные" сумели навязать им свою игру.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 14 февраля 2019, 08:30

      И как обычно, делают все для розовеньких. Надоело это смотреть уже, четвертый год подряд!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 14 февраля 2019, 08:06

      Как по испански будет чмошный Реал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      petrov233 14 февраля 2019, 02:47

      Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://ezdabezkamer.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 14 февраля 2019, 01:40

      И за уши тянут этот Реал и за трусы...
      Ну не солидно так выигрывать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11219

      knikos 14 февраля 2019, 01:38

      Реал никакой , хоть и рациональный , Аякс туповатый , хоть и много бегающий . Никто из этих команд не имеет никаких шансов успех в ЛЧ .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > knikos 14 февраля 2019, 01:45

      Ты за зенит не забыл написать? Мертвый и тупой твой зенит, Не бегоющий и не рациональный !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11219

      knikos > Makaweli 14 февраля 2019, 01:54

      Есть правило дискуссии . Если одна сторона переводит разговор на личность другой , значит ей уже нечего предъявить в виде весомых аргументов по обсуждаемой теме, остаётся только в психологическом бессилии искать хоть что-то , лишь бы не признать правоту противоположной стороны. Все дела ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > knikos 14 февраля 2019, 21:29

      Аргументы? Вся страна видеть игру зенита, какие тебе аргументы нужны ещё? Зенит против этого Аякса хапнет вагон и ещё телешку голов! А так зенит мёртвый, гроза клубов типа Динамо Минск!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 февраля 2019, 01:19

      Норм нападающий и реалу конец... судья молодец тащит реал снова начали тащит реал...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 14 февраля 2019, 01:11

      Этому Аяксу не хватает форварда типа Суареса,им бы забивного напа в остальном команда хороша

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > professor13 14 февраля 2019, 01:19

      А ведь Суарес там играл ))) и не плохо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +704

      SanInstructor 14 февраля 2019, 01:08

      Если Аякс подтянет реализацию, то возможно пройдут Реал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 14 февраля 2019, 01:04

      Аякс не заслуживал поражения и по игре был лучше Реала

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11