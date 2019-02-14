Лига чемпионов. «Реал» на выезде обыграл «Аякс», судья отменил гол хозяев после первого в истории просмотра VAR

«Реал» на выезде обыграл «Аякс» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:1.

За хозяев забил нападающий Хаким Зиеш. В составе гостей отличились нападающий Карим Бензема и полузащитник Марко Асенсио.

В концовке первого тайма главный судья Дамир Скомина отменил гол защитника Николаса Тальяфико в ворота мадридцев после просмотра VAR. Случай стал первым в истории турнира. Система видеопоторов появилась со стадии 1/8 финала текущего розыгрыша.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Аякс (Голландия) – Реал (Испания) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бензема, 60; 1:1 – Зийеш, 75; 1:2 – Асенсио, 87.

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