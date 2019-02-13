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    Судья матча ЛЧ впервые использовал VAR. Отменен гол «Аякса» в ворота «Реала»

    «Аякс» принимает «Реал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, перерыв).

    В концовке первого тайма арбитр Дамир Скомина воспользовался технологией видеоповтора.

    Посмотрев VAR со взятием воротам сливочных после розыгрыша углового, судейская бригада отменила гол.

    Вчерашние матчи Лиги чемпионов стали первыми в истории Лиги чемпионов с технологией VAR. Просмотр повтора в амстердамском матче стал первым в истории.

    Следить за событиями игры на стадионе имени Йохана Кройфа можно здесь.

    Источник: Твиттер @01Chris2001

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    13.02.2019 23:51
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 15 февраля 2019, 00:17

      Тут все трындят был офсайд, боковой флаг поднял? Играл бы не реал а другой клуб гол бы засчитали, этот овсайд под микроскопом только можно увидеть, Была блокировка вратаря? Тадиче руки поднял? за футболку держал? Тибо налетел как коршун на него, куда ему деваться? Разбегаться перед вратарём как перед скорой помощью на дороге? Видно было что Скатина тянул реал за трусы, и это не первая игра Аякса когда его против реала топят, но реаловские бесовестно будут сейчас шнягу гнать!

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Makaweli 15 февраля 2019, 00:25

      Так друг ты же шнягу гонишь, ты какие-то свои доводы, кстати еще и туповаты ,пытаешься переместить на игру, какие руки, какая футболка?) самая обычный офсайд, самый обычный, просто очень динамичный момент в котором ранее офсайд никогда бы не увидели( хотя зависит от бокового конечно) . Чтобы попасть в такой офсайд достаточно быть в нем хоть сбоку от мяча и ногой дрыгать по воздуху, чтобы отвлечь голкипера. Я просто не врубаюсь, ты ж можешь взять и посмотреть повтор, посмотреть снимки, и сам увидишь, но нет, дибилизм в голове побеждает здравый смысл, а жаль. И хрен с ним с реалом. С такой игрой не долго им в лч быть осталось, но дебила включать не надо

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > DeStar 15 февраля 2019, 01:09

      Я тебе ещё раз повторяю, так будешь общаться с друзьми.я кули ты тут умничаеш? Да такой офсайд заметит только заряженный реалом судья, я у тебя спрашиваю как игрок Аякса мешал вратарю дотянуться до мяча?

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > DeStar 15 февраля 2019, 01:32

      Я тут почитал твои коменты, ты тут как потерпевший людям грубиш, по тыкве давно не получал? Че ты тут пытаешься на сайте всем доказать что твои сраный реал и этот Скатина куйнёй не занимались в Амстердаме, и как Скатина вообще в за два дня до игры заменил другого судью? Статистику смотрел соотношение побед при Скатине и того судьи? Совпадение? Че ты тут дурака включаешь типа ты не понимаешь о чём я тебе пишу? Строишь из себя специалиста, а элементарные нарушение реала в упор не видел, куй с этим моментом в целом по игре спорные моменты в пользу реала были или Скатина не замечал их вовсе, Проще будь!

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Makaweli 15 февраля 2019, 01:57

      То ты адекватный, то ты реально идиота включаешь лишь только из-за ненависти к клубу , это ведь очевидно. И офсайд судья и не заметил как раз таки вкурсе то? его на варе и усмотрели, как они до вара дошли ни меня, ни тебя не должно вообще волновать, раз решение по итогу было принято верное, хоть Перес с трибуны крикнул хоть в наушник подсказали, гол отменили по праву ? да, так что остальное это лирика никому не нужно. Как игрок аякса мешал? посмотри повтор,ты в курсе, что даже если перед вратарем просто стоять в офсайде и не трогать мяч , который летит в ворота - это тоже офсайд? мешать вратарю не значит на него прыгать, дергать или бить, достаточно просто "принимать участие в игре" , и если игрок находящийся в офсайде принимает участие в игре и своими действиями способен заставить вратаря не в ту сторону посмотреть - это офсайд. Вот и все. А игрок находился перед втарем и даже тупо мог помещать сделать шаг ,или движение рукой - все это офсайд, и это из правил я тебе своими словами рассказал, раз ты не понимаешь очевидного.. Я понимаю когда роналду с офсайда забивает баварии, ну что поделать, мудаки, или пеналь левый. но я просто не могу понять, почему столько слепых в этом моменте, включая тебя. Мне пофигу по какой причине и зачем меняли судью, это ведь у таких как ты в голове лишь одни заговоры и заговоры, того ж , первого судью как раз таки поставили вроде на видеоповторы да? тот при ком реал редко выигрывает да? и видеоповтор наверное он же запустил да? т.е первый судья и отобрал гол у аякса в первую очередь ,а не главный "скатина" ?
      Какие там еще спорные моменты по игре? когда васкес бежал? так а аякс забил не с такого же момента? у реал игрока тоже уронили перед голом прямо точь - в точь как в ситуации со вторым голом реала, почему ты, да и все видят только нарушения реала?). А грублю я только в ответ.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Makaweli 15 февраля 2019, 19:55

      Судью поменяли, говоришь? А ты в курсе, что тот судья, который должен был судить сидел на ВАРе? Именно он подсказал главному арбитру посмотреть повтор.
      Так, что про заговор - типа поменяли судью в угоду Реалу - не катит. Туфта всё это.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Владислав Vlad 16 февраля 2019, 09:40

      Катит не катит, я останусь при своём мнении!

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 февраля 2019, 12:14

      Все по букве правил,,,,как не обидно Аяксу

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 11:25

      Эпизод очень сложный. Положение вне игры было незначительным и игрок не принимал участия во взятии ворот ,но мешал вратарю. Тем более эпизод происходил в площади ворот. Никто бы не стал возражать если бы судья засчитал этот мяч. Но что случилось ,то случилось.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 08:03

      К сожалению для Аякса игрок находится в положении вне игры и мешает вратарю, принимая участие в эпизоде, когда забивали гол. Но Аякс очень понравился, молодая команда, быстрая, играющая и теряющая своих лидеров и молодых перспективных игроков, но за большие деньги.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 февраля 2019, 08:24

      я тоже с начало было не понял этого решения, но по букве закона решение верное. игрок без меча находясь в положении ( поймите правильно) активно влияет на эпизод

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 февраля 2019, 08:27

      Здесь пассивного офсайда не было, стоял бы немного в сторонке, другое дело. Обидное поражение для молодой команды. Жаль, что её раскупят, а то бы многим топам задницу надрала...

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 февраля 2019, 08:30

      не в первый рас аякс дербанят. сливки соберёт барса(это её дочерняя команда) остальных другие пузатики

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 февраля 2019, 09:18

      Если летом продадут некоторых игроков, а это скорей всего произойдёт, то могут купить и де Лигта. На мой взгляд такой ЦЗ им в первую очередь нужен, чем любой другой игрок на иную позицию.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Project Бабангида 15 февраля 2019, 00:05

      Ты бредиш?

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 14 февраля 2019, 02:41

      Первый тайм аякс просто давал реал все 45 минут . Гол.. хз, ну в повторе есть моменты но я не судья , я тоже думал что из-за того что игрок мешал вратарю а не из-за офсайда отменили. Второй тайм уже был примерно на равне, аякс подустал первый видимо . Победе рад - качеству игры нет , на сб надеюсь реал будет быстрее , и то что не будет рамоса, кто же будет играть в центре обороны большой вопрос , аякс может и треху отгрузить .

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Makaweli 15 февраля 2019, 00:21

      Это они тебе рассказали наверное да?) в таком темпе как аякс играл первый тайм , второй провести было невозможно и на моих глазах никому не удавалось)

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > DeStar 15 февраля 2019, 00:21

      Не подустал, Аяксиды поняли что судья не даст им выграть реал

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > DeStar 15 февраля 2019, 00:25

      Да ***. ь они сказали, Судья всем это показал, ну ты ясень пень этого не признаеш, или не хочешь признавать!

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Makaweli 15 февраля 2019, 00:26

      что за херню ты несешь?) что признавать , ты вообще тю-тю? скажи ЧТО! то что официально подтвердили офсайд? или то что VAR показал офсайд? или что мне признавать нужно? просто ответь?) по человечески, или это заговор всего мира фифа, судей, всех всех все, дабы великий реал шел волоча ноги в финал?)во что еще веришь? в плоскую землю?

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > DeStar 15 февраля 2019, 00:32

      Ты мне не груби, ты чё там окуел? По человечески Аякс вчера засудили наглым образом, кто подтвердит? Те кто вчера ****. иво на поле творил? или под чьим контролем это происходило?разве вор признается что он воровал!

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Makaweli 15 февраля 2019, 00:38

      блин. я не понимаю некоторые твои "запиканые" слова)
      Ну так как ты можешь в чем-то уверять, если ты этого не знаешь
      Я ж не агрюсь тут просто ситуация такая вырисовывается
      Ты пишешь - аякс засудили
      я - спрашиваю, а скажи мой друг ,где это сделали? ну т.е в каком месте?
      ты - отвечаешь , засуудилииии спроси у них и все такое. гол отобрали чистый
      я тебе говорю - так var же показал, что гола нет, уефа это подтвердил, и вообще ты сам можешь в этом убедиться потому что повторов много в нэте, так где засудили?
      ты мне отвечаешь опять какуе-то ерунду, и выходит , что есть видео, есть официальные заявления. есть правила в конце концов футбольные, и по ним всем - гола не было ,а ты просто говоришь- засудили, воры, мудаки.
      Вот в этом я пытаюсь разобраться, я люблю общаться просто, но блин. ты либо просто тролль.. либо я не знаю, что у тебя в голове, потому что аргументов у тебя нет.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > DeStar 15 февраля 2019, 00:56

      Я тебе одно ты мне другое, мы так не поймем друг друга,89298807101 вот мой номер, если есть желание пообщаться на эту тему напиши в Ват ЦАП!

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 февраля 2019, 01:50

      Если кому-то интересно, то есть обзор матча, где всё понятно - 4 минута 13 секунда - судья просматривает именно тот момент, который здесь на фотке. https://www.youtube.com/watch?v=RCgkEMvIlEQ

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 февраля 2019, 01:49

      Игру не видел не знаю что там, но по картинке, игрок мешает вратарю, значит он в игре и находится в офсайде, именно из за него и могли отменить гол

      3
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ufos73 14 февраля 2019, 01:51

      Именно из-за него и отменили. Просто Аякс играл лучше Реала, вот и весь срач из-за этого.)

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Владислав Vlad 14 февраля 2019, 01:55

      Да много тут ЛЮБИТЕЛЕЙ )))

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ufos73 14 февраля 2019, 02:03

      Вопрос в другом - почему судья не свистел, когда при атаке Реала, в которой был забит гол, игрок Реала нагло сбивает Де Йонга?
      Судья вроде бы объяснил, что Де Йонг не находился в защите, но какая разница? Нарушение было, почему не свистнул?

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      Рейтинг: +11219

      knikos > Владислав Vlad 14 февраля 2019, 02:11

      А здесь судья вообще-то должен был свистнуть , 100 % . И отменить гол Реала . Если уж начал использовать VAR , так надо и продолжать это делать . А то : "Здесь играем , здесь не играем , здесь вообще рыбу заворачивали ..." Профанация хорошего в общем-то дела получается ...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Владислав Vlad 14 февраля 2019, 02:21

      Игру не видел, но если Йонг не участвовал в эпизоде, то можно квалифицировать как отложенный фол, нарушение видел, но игру не остановил, наверно там надо было тогда дать карточку, после остановки игры

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ufos73 14 февраля 2019, 13:44

      Отложенный фол, если бы Аякс атаковал, но атаковал Реал и нарушил Реал. Здесь просто не может быть отложенного фола.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Владислав Vlad 14 февраля 2019, 19:22

      Не такое то же бывает, да и эпизод то вообще не понятный, и на ЖК не тянул, столкнулись при беге

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ufos73 15 февраля 2019, 20:06

      Если с разных точек посмотреть, то видно, что Васкес дёрнул рукой Де Йонга (Де Йонг даже развернуло в сторону Васкеса), а потом Де Йонг упал.
      Может и столкновение, а может и нарушение. Факт, что арбитр отказался смотреть повтор.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Владислав Vlad 15 февраля 2019, 20:28

      Это мы видим, на 10 повторе, что там могло быть нарушение, а он игровой момент, если все игровые моменты рассматривать, футбик будет длится 5 часов ))

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 февраля 2019, 01:44

      Судья просматривал именно этот момент, который на фотке. Т.к. тот, кто бил головой был не в офсайде. Но и здесь - видно нарушение правил - нападение на вратаря и нахождение на линии мяча находясь в офсайде.
      По-сути - судья прав, но по матчу.... Жаль Аякс.
      Будем надеяться, что такие офсайды будут трактоваться не только в пользу Реала.)

      2
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 14 февраля 2019, 01:13

      Проплачено

      2
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Tyler_Stark 14 февраля 2019, 01:31

      а надежд на честный футбол - потрачено!!! И ..ка как их много было!!!

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      Рейтинг: +187

      teodogat 14 февраля 2019, 01:09

      Тут этот knikos без устали визжит про офсайд, я просмативаю и в упор такого не могу увидеть, сам думал что судья не засчитал из-за того что игрок Аякса типа блокировал вратаря, не дал подбежать к забившему... а что касается офсайда то в упор его никак не могу заметить...

      2
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      Рейтинг: +11219

      knikos > teodogat 14 февраля 2019, 01:24

      Как можно по написанному определить визжит кто-то или спокойно пишет ? Вы не экстрасенс ли , случаем ? Момент оффсайда не запечатлён на фото , поданного нам "Бомбардиром" , а секундами раньше , когда был первый удар , отражённый кипером .

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > knikos 14 февраля 2019, 01:42

      Ты уже задолбал всех.
      Ну что ты такой тупой.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11219

      knikos > maygli 14 февраля 2019, 01:45

      Так это ты тупой , правил не знаешь , тупишь тут и народ баламутишь . А конкретно ничего написать не можешь . Потому что понимаешь всё , но по тупости характера не признаёшь очевидное . Как хохол , ей Богу .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > knikos 14 февраля 2019, 01:53

      Ты чего? Обиделся что ли?
      Ну набери в рот гов-на и плюнь в меня.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11219

      knikos > maygli 14 февраля 2019, 02:18

      Я ? Обиделся ? Да ну на... Сегодня мне эти две команды по барабану . Я вчера за ПСЖ топил , ну и за задолбавший меня уже последнее время Зенит . Но это уже другая тема ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > knikos 14 февраля 2019, 02:31

      Аналогично.
      :-)))

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