Судья матча ЛЧ впервые использовал VAR. Отменен гол «Аякса» в ворота «Реала»

«Аякс» принимает «Реал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, перерыв).

В концовке первого тайма арбитр Дамир Скомина воспользовался технологией видеоповтора.

Посмотрев VAR со взятием воротам сливочных после розыгрыша углового, судейская бригада отменила гол.

Вчерашние матчи Лиги чемпионов стали первыми в истории Лиги чемпионов с технологией VAR. Просмотр повтора в амстердамском матче стал первым в истории.

Следить за событиями игры на стадионе имени Йохана Кройфа можно здесь.