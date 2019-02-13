Судья матча ЛЧ впервые использовал VAR. Отменен гол «Аякса» в ворота «Реала»

Тут все трындят был офсайд, боковой флаг поднял? Играл бы не реал а другой клуб гол бы засчитали, этот овсайд под микроскопом только можно увидеть, Была блокировка вратаря? Тадиче руки поднял? за футболку держал? Тибо налетел как коршун на него, куда ему деваться? Разбегаться перед вратарём как перед скорой помощью на дороге? Видно было что Скатина тянул реал за трусы, и это не первая игра Аякса когда его против реала топят, но реаловские бесовестно будут сейчас шнягу гнать!
«Аякс» принимает «Реал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, перерыв).
В концовке первого тайма арбитр Дамир Скомина воспользовался технологией видеоповтора.
Посмотрев VAR со взятием воротам сливочных после розыгрыша углового, судейская бригада отменила гол.
Вчерашние матчи Лиги чемпионов стали первыми в истории Лиги чемпионов с технологией VAR. Просмотр повтора в амстердамском матче стал первым в истории.
Следить за событиями игры на стадионе имени Йохана Кройфа можно здесь.