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    Лига 1. «Сент-Этьен» обыграл «Страсбур» и вышел на четвертое место, «Нант» вдесятером победил в Кане

    Встреча 23 тура чемпионата Франции «Сент-Этьен»«Страсбур» завершилась со счетом 2:1.

    За хозяев забили нападающий Роберт Берич и защитник Лоик Перрен. В составе гостей голом отметился форвард Нуно Да Коста.

    «Сент-Этьен» с 40 очками поднялся на четвертое место, обойдя «Монпелье», у которого матч в запасе. «Страсбур» с 35 баллами остался на девятой позиции.

    Матч «Кан»«Нант» закончился победой гостей с минимальным счетом. С 34 минуты команда из Нанта играла в меньшинстве.

    Франция. Лига 1. 23 тур

    Сент-Этьен – Страсбур – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Берич, 4; 2:0 – Перрен, 26; 2:1 – Да Коста, 73.

    Кан – Нант – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ронье, 80 (с пенальти).

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир

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    14.02.2019 00:38
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