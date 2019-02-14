Лига 1. «Сент-Этьен» обыграл «Страсбур» и вышел на четвертое место, «Нант» вдесятером победил в Кане

Встреча 23 тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» – «Страсбур» завершилась со счетом 2:1.
За хозяев забили нападающий Роберт Берич и защитник Лоик Перрен. В составе гостей голом отметился форвард Нуно Да Коста.
«Сент-Этьен» с 40 очками поднялся на четвертое место, обойдя «Монпелье», у которого матч в запасе. «Страсбур» с 35 баллами остался на девятой позиции.
Матч «Кан» – «Нант» закончился победой гостей с минимальным счетом. С 34 минуты команда из Нанта играла в меньшинстве.
Франция. Лига 1. 23 тур
Сент-Этьен – Страсбур – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Берич, 4; 2:0 – Перрен, 26; 2:1 – Да Коста, 73.
Гол: 0:1 – Ронье, 80 (с пенальти).