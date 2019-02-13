«Зенит» проиграл четыре матча подряд впервые за 13 лет

«Зенит» уступил «Фенербахче» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Для петербургского клуба это поражение стало четвертым подряд в официальных играх.

Прошлый год команда Сергея Семака завершила тремя проигрышами кряду. Сине-бело-голубые проиграли в РПЛ тульскому «Арсеналу» и «Рубину», а в Лиге Европы – «Славии».

Это худшая серия для «Зенита» за последние 13 лет. Последний раз клуб проигрывал четыре раза подряд в 2006 году.