«Зенит» проиграл четыре матча подряд впервые за 13 лет

Это всего лишь статистика.А вот игра точно невыразительная. Первые 55 минут бахча выглядела выходцем из высшей лиги,на фоне "Зенита". Маркиза вышла привычно никакой,лысый брат-небрат вообще пока не понятно чего больше принесёт-пользы,или проблем.Но особливо "хорош" малай...Это игрок основы "Зенита",амбициозного клуба,ещё недавно претендовавшего(на словах) на четыре приза в сезоне???
«Зенит» уступил «Фенербахче» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Для петербургского клуба это поражение стало четвертым подряд в официальных играх.
Прошлый год команда Сергея Семака завершила тремя проигрышами кряду. Сине-бело-голубые проиграли в РПЛ тульскому «Арсеналу» и «Рубину», а в Лиге Европы – «Славии».
Это худшая серия для «Зенита» за последние 13 лет. Последний раз клуб проигрывал четыре раза подряд в 2006 году.
- Ответная игра между «Зенитом» и «Фенербахче» пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.
- В РПЛ команда занимает первое место, опережая «Краснодар» на одно очко.