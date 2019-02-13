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    «Зенит» проиграл четыре матча подряд впервые за 13 лет

    «Зенит» уступил «Фенербахче» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Для петербургского клуба это поражение стало четвертым подряд в официальных играх.

    Прошлый год команда Сергея Семака завершила тремя проигрышами кряду. Сине-бело-голубые проиграли в РПЛ тульскому «Арсеналу» и «Рубину», а в Лиге Европы – «Славии».

    Это худшая серия для «Зенита» за последние 13 лет. Последний раз клуб проигрывал четыре раза подряд в 2006 году.

    • Ответная игра между «Зенитом» и «Фенербахче» пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.
    • В РПЛ команда занимает первое место, опережая «Краснодар» на одно очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2019 10:30
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 февраля 2019, 19:33

      Это всего лишь статистика.А вот игра точно невыразительная. Первые 55 минут бахча выглядела выходцем из высшей лиги,на фоне "Зенита". Маркиза вышла привычно никакой,лысый брат-небрат вообще пока не понятно чего больше принесёт-пользы,или проблем.Но особливо "хорош" малай...Это игрок основы "Зенита",амбициозного клуба,ещё недавно претендовавшего(на словах) на четыре приза в сезоне???

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 февраля 2019, 17:59

      До сих пор удивляюсь посему эта команда по прежнему носит названия Зенит а не Газпром или что уж греха таить Путин.

      3
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Dellleone 14 февраля 2019, 18:51

      И Зенитов становится всё больше и в баскетболе, и в волейболе.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > ДВС 14 февраля 2019, 20:53

      Может Амкар надо было зенитом назвать ?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 17:58

      Любую статистику можно изменить как в лучшую ,так и в худшую сторону.

      3
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      Рейтинг: +718

      ДВС 13 февраля 2019, 15:59

      Болельщик живёт надеждой. Как сказал Семак: Зенит будет готовится к ЧР через игры в ЛЕ. Вчера у Зенита дебютировали в составе три игрока. Травмированы Ерохин, Кузяев, Маммана, Нобоа и ещё один в каталажке. Из тех, кто вчера ещё мог выйти на поле Оздоев, Заболотный и Нету. Это всё, что у команды в наличии.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 февраля 2019, 15:33

      Дело в то. Плохой результат - тоже результат. Зато ещё целую неделю можно жить с надеждой. А через неделю вообще не до этого будет )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 февраля 2019, 14:32

      Сам был рад, что дали Семаку шанс. Но он не тянет. Отсюда и вывод, что не стоит слушать болельщиков в таких вопросах.

      2
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      Рейтинг: +10

      Вадим21 13 февраля 2019, 13:07

      Слишком унылый «Зенит». Игра с «Фенербахче» – сборник паранормальных явлений https://football24.ru/articles/7319-slishkom-unylyj-zenit-igra-s-fenerbahche-sbornik-paranormalnyh-javlenij.html

      0
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      Рейтинг: +7

      b0mb 13 февраля 2019, 12:54

      Еcли делаете cтавки -> bet-group.ru

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 февраля 2019, 12:53

      Летом будут очередные вложения, в важный для России гос проект...

      7
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Фанат Рубина 13 февраля 2019, 16:25

      Ну у вас только Бердыев и остался )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Фанат Рубина 13 февраля 2019, 17:16

      Этим занимаются все клубы в Европе, перекуп это "согласие при полном непротивлении сторон"

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 февраля 2019, 12:13

      Ничего страшного не произошло -- есть время подготовиться к ответной игре -- "ломать не строить", нужно время что бы появилась командная игра !

      5
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Zenmaster 13 февраля 2019, 12:34

      5+ табе! За твою веру и терпение!
      А вот ГазПромовские чародеи ,наверно с тобой не согласятся ,
      Еще пару косяков и у табуретки ,на которой восседает Семак,останется одна ножка ,а потом нах.)))
      ps В Зеню многие из-за кордона рвутся (не из-за показателей,а из-за бабла) ...прикинь ...там наверняка очередь)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > alex1951 13 февраля 2019, 12:53

      Да , в футболе нашем , очень много около футбольных людишек -- швырять деньгами они умеют -- только создавать им не дано !

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Zenmaster 13 февраля 2019, 12:59

      Эх ,если бы только в футболе.

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Zenmaster 13 февраля 2019, 13:06

      Ну что ж ,дружище, всплакнем тогда чтоль?)))))
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > alex1951 13 февраля 2019, 13:50

      Пусть они плачут , мы подождём когда толковых больше станет !

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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > Zenmaster 13 февраля 2019, 15:24

      Этот разговор со времен Луческу идет, но так ничего стоящего и не построили.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Zenmaster 13 февраля 2019, 16:29

      )))) Долго ,видать ,жить собрался? ))))
      Важное замечание.
      Хоть в СССР не все гладко было,но тогда было правило : поощрять по результату.
      А щас что ? Играй ,не играй - кооонтракт,а как же!

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