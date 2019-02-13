Аршавин: «С точки зрения стратегии результат с «Фенербахче» не самый плохой»

В родных стенах при поддержке трибун ,всегда играть приятней.
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился наблюдениями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (0:1).
«С точки зрения стратегии результат не самый плохой. К сожалению, не реализовали пенальти.
Второй тайм «Зенит» сыграл посимпатичнее, посвежее, чем первый. Была динамика в игре. Добавили скорости атак игроки, которые вышли на замену», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч премьер».
- Ответный матч «Зенит» – «Фенербахче» пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.
- Аршавин – воспитанник сине-бело-голубых. Он провел за «Зенит» 283 игры и забил 57 голов.