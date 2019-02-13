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    Аршавин: «С точки зрения стратегии результат с «Фенербахче» не самый плохой»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился наблюдениями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (0:1).

    «С точки зрения стратегии результат не самый плохой. К сожалению, не реализовали пенальти.

    Второй тайм «Зенит» сыграл посимпатичнее, посвежее, чем первый. Была динамика в игре. Добавили скорости атак игроки, которые вышли на замену», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч премьер».

    • Ответный матч «Зенит» – «Фенербахче» пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.
    • Аршавин – воспитанник сине-бело-голубых. Он провел за «Зенит» 283 игры и забил 57 голов.

    Источник: https://www.sport-express.ru/football/europa-league/news/andrey-arshavin-s-tochki-zreniya-strategii-ne-samyy-plohoy-rezultat-dlya-zenita-1511642/

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    13.02.2019 08:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 17:35

      В родных стенах при поддержке трибун ,всегда играть приятней.

      1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 февраля 2019, 13:06

      В Питере все будет хорошо, во 2-м тайме немного не дожали,так что будем оптимистами.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 февраля 2019, 12:18

      В ответке надо выжать из себя всё , даже то чего не было -- только победа и проход дальше !!!

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 февраля 2019, 10:38

      Фенер не стабилен, на выезде может как и влететь, так и засушить игру. Всё в ногах Зенита.

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 13 февраля 2019, 10:37

      Всё верно. Могло быть гораздо хуже.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 февраля 2019, 09:48

      Нормуль. Минску 0-4 просрали, а потом 8-1 разнесли.

      1
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